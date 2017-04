DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2017

Cumpleaños

LOS 8 AÑOS DE GIULY Giuliana mi nieta ayer cumplió años. Mi bella nieta coqueta, charlatana, cariñosa, mimosa, ordenada, estudiosa pero una nena feliz. Giuly sabes que te amo y siempre estoy con vos. Ayer festejamos este acontecimiento, a la tarde con vos, con tus amigas y compañeras de escuela y por la noche tus papis Sandra y Rodrigo junto con tus hermanas Gaby y Belén nos recibieron a la familia: tía Roxana con Uma, tu tío Adry por su trabajo faltó. Además estuvieron tus tíos Matías, tío padrino y Nadia con Benjamín. También tus bisabuelos Abel y Juany junto a tus amigos, vecinos y yo tu abu que te ama: Marita. FRASE DEL DIA No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. María Zambrano (1904-1991) Filósofa y ensayista española. TROPICAL BARRIENTOS Este sábado actúa en Gran Fiesta en el Club Independiente (Zárate) y este domingo Gran Baile en el Club San Lorenzo donde la Super Super Tropical Barrientos actúa toda la noche. v.23.4. UN 23 DE ABRIL Desde 1995, Día mundial del idioma, del libro y del derecho de autor, declarado por la UNESCO, en conmemoración del día de la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare, y de Garcilaso de la Vega. 1616:Muere en Inglaterra William Shakespeare. Dramaturgo, poeta y actor, escribió numerosos sonetos y obras de teatro como Hamlet, Enrique V, Otelo, MacBeth, Ricardo III, etc. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento. Fue bautizado el 26 de abril de 1564. 1616:Muere en Madrid Miguel de Cervantes, el creador de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El 7 de octubre de 1571 participó en la batalla de Lepanto donde perdió la movilidad de su mano izquierda, por lo que se lo denominó "Manco de Lepanto". Había nacido en 1547. 1616:Muere en Córdoba, España, el inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano de ascendencia española e inca. 1829:Las tropas brasileñas abandonan Montevideo tras la convención entre el Imperio del Brasil y la República Argentina celebrada el 27 de agosto de 1828. 1884:Se inaugura la línea telegráfica Buenos Aires-Asunción, Paraguay. AGRADECIMIENTO A LA EP 15 Y SUS AUTORIDADES. La tarea cotidiana nos enfrenta a desafíos únicos en cada servicio educativo, y la ES 16 necesitaba material que, por su especificidad, carecía. Sin embargo, la solidaridad nuevamente gana una batalla y la EP 15 responde a nuestra demanda. Así, el trabajo conjunto optimiza las posibilidades que generan las estrategias de cooperación horizontal entre las escuelas y son los estudiantes, los beneficiados. El material facilitado será bien empleado por mis alumnos y por ello agradezco intensamente en mi nombre, el de mis alumnos y del equipo docente y jerárquico de la ES 16 la respuesta de la directora Mónica Pandiani, la vicedirectora Patricia Reyes y la bibliotecaria Patricia Capusso de la EP 15. Porque el derecho a una educación de calidad y la atención integral y armónica de las condiciones que ella demandaes preocupación y ocupación real, y no solo discursiva, de los docentes en sus distintos roles, sigo avalando el contrato fundacional entre la escuela y la sociedad. Al personal de la EP 15, muchas gracias. Prof. Nancy Mielgo. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. Entretenimiento Familiar Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $ 5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.-