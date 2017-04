Cumpleaños

MARTES 25 DE ABRIL DE 2017

Pág. siguiente (2/3) AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante CUESTA ANDREA progenitora de la causante FLORENCIA SOLEDAD LENCINA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros, me dirijo a ud a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se inserte captura del causante sra. FLORENCIA SOLEDAD LENCINA, de nacionalidad argentina, DNI 41.998.706 de 17 años de edad, nacida el día 22 de junio de 1999, domiciliada en la calle Rawson Nº 1371 de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física gruesa, de aproximadamente 1.78 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos de color castaño con sus puntas rubias, de ojos color marrón, poseyendo una cicatriz en el ojo derecho. Que al momento de retirarse vestía: un pantalón de jeans de color azul, un par de zapatillas de color rojas, un pullover de color gris, tenía colocado dos anillos de color plateados y dos pulseras en su mano derecha y otra pulsera idem anterior en su mano izquierda, que el día 22/4/17 siendo las 9 horas se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información dirigirse al tel. 422534. / 422025 v.30.4. FRASE DEL DIA Todas las cosas buenas de este mundo no son buenas más que por el uso que hacemos de ellas; y que las disfrutamos tanto cuando nos sirven como cuando las juntamos para dárselas a otros, pero no más. Daniel Defoe (1660-1731) Novelista y periodista inglés. UN 25 DE ABRIL... 1857:Se inaugura el Teatro Colón con una premiere de gala, la ópera "La Traviata", de Giuseppe Verdi. El edificio estaba ubicado en las actuales Rivadavia y Reconquista, frente a la Plaza de Mayo. El teatro, con 64 palcos, 441 plateas, 114 tertulias, 240 cazuelas, y 250 lunetas paraíso, tenía su entrada principal por Rivadavia 11. Este teatro cerró el 13 de septiembre de 1888. El actual Teatro Colón fue inaugurado el 25 de mayo de 1908, durante la presidencia de José Figueroa Alcorta. 1910:Concluye el VIII Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). 1931:Marcelo T. de Alvear regresa de Europa, para ponerse al frente del radicalismo y luchar contra la dictadura. 1957:Muere en Buenos Aires Arturo Cancela. Escritor y docente, entre sus libros se destacan Tres relatos porteños, El burro de Maruf y Palabras socráticas a los estudiantes. Había nacido en Buenos Aires el 25 de febrero de 1892. 1969:Muere en Montevideo la actriz Margarita Xirgu. 1974:En Portugal, se produce la "Revolución de los claveles". Las Fuerzas Armadas dan un golpe de estado y cambian el régimen autoritario imperante por uno democrático. 1982:Israel devuelve a Egipto el control de la península del Sinaí. 1982:Tropas británicas reconquistan las islas Georgias del Sur, ocupadas por fuerzas argentinas desde el 2 de abril del mismo año. 1990:Violeta Chamorro asume la presidencia de Nicaragua. Es la primera mujer democráticamente electa para ese cargo de América. 1995:El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Martín Balza, hizo una autocrítica en el programa Tiempo Nuevo sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983). 2007:La Cámara Federal declara la inconstitucionalidad de los indultos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 29 de abril a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe, llega con un gran show en vivo el romántico mas caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 23 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.29.4. ---- Pág. siguiente (2/3)