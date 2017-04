Cumpleaños

MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 2017

AGRADECIMIENTO Agradezco profundamente a todos los compañeros de Bochas de quien fue mi esposo RUBEN GUAL (Rubito) por el campeonato a mi beneficio y por la placa con su nombre colocada en la cancha de bochas. Mil gracias! Graciela Vence de Gual AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante CUESTA ANDREA progenitora de la causante FLORENCIA SOLEDAD LENCINA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros, me dirijo a ud a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se inserte captura del causante sra. FLORENCIA SOLEDAD LENCINA, de nacionalidad argentina, DNI 41.998.706 de 17 años de edad, nacida el día 22 de junio de 1999, domiciliada en la calle Rawson Nº 1371 de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física gruesa, de aproximadamente 1.78 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos de color castaño con sus puntas rubias, de ojos color marrón, poseyendo una cicatriz en el ojo derecho. Que al momento de retirarse vestía: un pantalón de jeans de color azul, un par de zapatillas de color rojas, un pullover de color gris, tenía colocado dos anillos de color plateados y dos pulseras en su mano derecha y otra pulsera idem anterior en su mano izquierda, que el día 22/4/17 siendo las 9 horas se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información dirigirse al tel. 422534. / 422025 v.30.4. CRUZADA SOLIDARIA Sin fines de lucro Les hablo con el corazón como lo hice siempre, dándole una mano a familias carenciadas gracias a su solidaridad y comprensión que siempre dijeron presente. Se necesita ropa de mujer grandes y niños que este limpia, calzado, ropero, cocina, alimentos no perecedero. No guarde eso que ud. ya no usa y le ocupa lugar pudiendo ayudar a otras personas, camas cunas, cobijas. No deje de llamar al 3489-441101 o 15-574004 o traerlo a Giobellini 904 esquina Pampa. Si en ese momento no estoy deje su telefono y en la bravedad lo llamaré. Simplemente Vecina Solidaria. Elsa de Correa. v.30.4. FRASE DEL DIA El pueblo es una fiera de múltiples cabezas. Alexander Pope (1688-1744) Poeta inglés. UN 26 DE ABRIL.... 1769:Nace en Buenos Aires Pedro Medrano y Cabrera. Abogado, egresado en la Universidad de Charcas, formó parte de los sucesos de Mayo, pugnando por la independencia. Representó a Buenos Aires en el Congreso que declaró la independencia de 1816. Murió en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1840. 1821:Se instala en Tucumán el primer trapiche azucarero, origen de la poderosa industria que se desarrolló posteriormente en la provincia. 1829:El general Estanislao López, llevando como jefe de Estado Mayor a Juan Manuel de Rosas, derrota al general unitario Juan Galo de Lavalle en la batalla de Puente de Márquez. 1900:Nace el cuentista, dramaturgo y periodista Roberto Arlt, autor de Los siete locos, Los lanzallamas y El juguete rabioso y de las Aguafuertes porteñas. Murió en Buenos Aires el 26 de julio de 1942. 1923:Muere el actor, escultor, pintor y músico uruguayo Pablo Podestá. 1937:La aviación alemana bombardea Guernica, en España. 1986:Se produce un accidente en la planta nuclear de Chernobil, en Ucrania. 2005:Muere el novelista y cuentista paraguayo Augusto Roa Bastos. 2009:Rafael Correa es reelegido como presidente de Ecuador. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 29 de abril a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe, llega con un gran show en vivo el romántico mas caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 23 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.29.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5.