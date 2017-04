JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) OMAR EMILIO FISCHER (El Lobo) ....El mayor de tres hermanos Normanda y Rubén Darío que están siempre unidos en las buenas y en las malas. Hoy Omar festeja sus..80 y pico..qué importa cuántos! Hoy celebra la vida y lo festejará sencillamente con un cafecito en su tradicional Bar de la Rocca junto a sus hijas Nelda y Rosana Felicidades Lobo!!!!!! 27.4.2017 CLUB SOCIAL CAMPANA Saluda a la institución amiga, CLUB SAN MARTIN, con motivo de festejar el 90º Aniversario de su Fundación. Feliz cumpleaños!! Comisión Directiva Club Social EXTRAVIO El pasado viernes se extravio Simona en la zona de interseccion calles del Pino y Brown, cualquier informacion comunicarse al tel 15-639435 . v.3.5. ADOPCION RESPONSABLE Doy en adopción cachorra de cría mediana desparasitada y con su primer vacuna. Tiene 3 meses y medio. Familia responsable. Llamar al 432324 / 15-625585. Gracias! v.27.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante CUESTA ANDREA progenitora de la causante FLORENCIA SOLEDAD LENCINA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros, me dirijo a ud a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se inserte captura del causante sra. FLORENCIA SOLEDAD LENCINA, de nacionalidad argentina, DNI 41.998.706 de 17 años de edad, nacida el día 22 de junio de 1999, domiciliada en la calle Rawson Nº 1371 de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física gruesa, de aproximadamente 1.78 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos de color castaño con sus puntas rubias, de ojos color marrón, poseyendo una cicatriz en el ojo derecho. Que al momento de retirarse vestía: un pantalón de jeans de color azul, un par de zapatillas de color rojas, un pullover de color gris, tenía colocado dos anillos de color plateados y dos pulseras en su mano derecha y otra pulsera idem anterior en su mano izquierda, que el día 22/4/17 siendo las 9 horas se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información dirigirse al tel. 422534. / 422025 v.30.4. TROPICAL BARRIENTOS EN LOS CARDALES Este sábado 29 gran baile familiar en Centro de Jubilados "LOs Cardales" Belgrano al 500 (3 cdras de la Estación F:C:). A partir de las 21.30 actúa la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS (record latinoamericano) toda la noche y el show de JOSE GONZALEZ, autor de grandes exitos grabados por Uriel Lozano. Entradas anticipadas rebajadas en el Centro de Jubilados y en Campana, Viamonte 481, informes 15-698207. Este sábado bailamos en Club San Lorenzo con PANCHITO LOPEZ, la ex voz de Los Lirios directamente de Santa Fe. v.30.4. FRASE DEL DIA Es hermoso escribir porque reúne las dos alegrías: hablar uno solo y hablarle a la multitud. Cesare Pavese (1908-1950) Poeta y novelista italiano. UN 27 DE ABRIL.... 1521:El navegante portugués Hernando o Fernando de Magallanes fue asesinado en combate con los habitantes originarios del islote Mactán, en Filipinas. En su viaje por la Patagonia, denominó al canal que atravesó "Canal de Todos los Santos" y a la costa meridional la llamó "Tierra del Fuego". Había nacido en Portugal en 1470. 1886:La ciudad de La Plata se convierte en la primera en contar con alumbrado público eléctrico en América Latina. 1945:Un comando de partisanos de la 52 Brigada Garibaldi comandado por Pier Bellini delle Estelle captura en la localidad de Dongo a Benito Mussolini. Sería fusilado al día siguiente en Giulino de Mezzegra. 1956:El presidente Pedro Eugenio Aramburu, quien había asumido el gobierno tras el golpe de estado autodenominado "Revolución Libertadora", que derrocó a Perón en 1955, anula la constitución de 1949 y restablece la sancionada en 1853. 1969:El entonces presidente de Bolivia René Barrientos muere al caer el helicóptero en el que viajaba, en un sospechoso episodio nunca esclarecido. 1977:Es secuestrado Héctor G. Oesterheld, historietista, autor de El Eternauta, y de novelas y relatos breves de ciencia ficción. 2003:En las elecciones presidenciales se impone la fórmula Carlos Menem – José Luis Romero con el 24,14 % de los votos. El ex presidente desistió de participar en una segunda vuelta, por lo que la primera magistratura recayó en Néstor Kirchner, quien había obtenido el 22,04 % de los sufragios. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 29 de abril a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe, llega con un gran show en vivo el romántico mas caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 23 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!