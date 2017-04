Cumpleaños

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017

CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 29 de abril a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe, llega con un gran show en vivo el romántico mas caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 23 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.29.4. EXTRAVIO El pasado viernes se extravio Simona en la zona de interseccion calles del Pino y Brown, cualquier informacion comunicarse al tel 15-639435 . v.3.5. REGALO PERRITOS Machitos 45 días desparasitados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.28.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. ADOPCION RESPONSABLE Doy en adopción cachorra de cría mediana desparasitada y con su primer vacuna. Tiene 3 meses y medio. Familia responsable. Llamar al 432324 / 15-625585. Gracias! v.28.4. EP Nº 10 CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Anual de Cooperadora que se realizará el viernes 12 de mayo de 2017 a las 14.30 en nuestro establecimiento. v.11.5. UN 28 DE ABRIL.... 1800:Nace en Buenos Aries el general Prudencio Ortiz de Rozas. Hermano de Juan Manuel de Rosas, asistió a los combates de Puente de Márquez, San José de Flores y a las convenciones de Cañuelas y Barracas. En la batalla de Chascomús, ocurrida el 7 de noviembre de 1839, sofocó a la Revolución del Sur que se había levantado contra Rosas. Murió en España el 1º de junio de 1857. 1804: Se declara la primera gran epidemia de viruela de la Ciudad de Buenos Aires. 1804: Se terminan las obras del Coliseo Provisional en las actuales calles Reconquista y Perón, frente a la iglesia de la Merced. Fue el único teatro que tuvo la ciudad de Buenos Aires durante 34 años. El Coliseo se llamó Teatro Argentino a partir de 1838 y fue demolido en 1872. 1858: Nace en Entre Ríos el doctor Martiniano Leguizamón. Abogado, periodista y escritor, desempeñó varios cargos públicos. Entre sus obras, se encuentran Candelaria, Recuerdos de la tierra, Montaraz, La cinta colorada, Páginas argentinas, El primer poeta criollo del Río de la Plata, Rasgos de la vida de Urquiza, etc. Murió el 20 de marzo de 1935. 1965:Estados Unidos invade la República Dominicana. 1969:Charles de Gaulle renunció a presidencia de Francia. FRASE DEL DIA El problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en entrar dentro y poner allí sus cosas. Terry Pratchett (1948-2015) Escritor británico.