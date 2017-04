SABADO 29 DE ABRIL DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 29 de abril a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe, llega con un gran show en vivo el romántico mas caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 23 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.29.4. LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu Promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. SE EXTRAVIO Se ha perdido en la calle Urquiza entre Moreno y Belgrano un foxterrier, pelo duro que responde al nombre de Mateo. Cualquier persona que lo haya visto deambular por el Barrio Urquiza y aledaños llamar al 422796 ó al 15456662 preguntar por Carlos se gratificará. V.30.4. EXTRAVIO El pasado viernes se extravio Simona en la zona de interseccion calles del Pino y Brown, cualquier informacion comunicarse al tel 15-639435 . v.3.5. ADOPCION RESPONSABLE Doy en adopción cachorra de cría mediana desparasitada y con su primer vacuna. Tiene 3 meses y medio. Familia responsable. Llamar al 432324 / 15-625585. Gracias! v.30.4. REGALO PERRITOS Machitos 46 días desparasitados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.30.4. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante CUESTA ANDREA progenitora de la causante FLORENCIA SOLEDAD LENCINA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros, me dirijo a ud a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se inserte captura del causante sra. FLORENCIA SOLEDAD LENCINA, de nacionalidad argentina, DNI 41.998.706 de 17 años de edad, nacida el día 22 de junio de 1999, domiciliada en la calle Rawson Nº 1371 de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física gruesa, de aproximadamente 1.78 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos de color castaño con sus puntas rubias, de ojos color marrón, poseyendo una cicatriz en el ojo derecho. Que al momento de retirarse vestía: un pantalón de jeans de color azul, un par de zapatillas de color rojas, un pullover de color gris, tenía colocado dos anillos de color plateados y dos pulseras en su mano derecha y otra pulsera idem anterior en su mano izquierda, que el día 22/4/17 siendo las 9 horas se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información dirigirse al tel. 422534. / 422025 v.30.4. DE ABRIL.... Día del animal 1808: El Cabildo de Buenos Aires rechaza las pretensiones del príncipe regente del Brasil para que Buenos Aries le prestara obediencia, en virtud de los derechos de su esposa, la princesa Carlota, hermana de Fernando VII, tras la invasión de Napoleón a España y la posterior abdicación de Carlos IV. 1821:Muere en Buenos Aires Domingo de Azcuénaga. Poeta, jurisconsulto y primer fabulista, fundó la Sociedad Literaria del Plata. Había nacido en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1758. 1847:Muere en Buenos Aires el doctor Tomás Manuel de Anchorena. Participó activamente en los sucesos de Mayo de 1810. Fue secretario del general Manuel Belgrano. Asistió a las batallas de Salta y Tucumán. En 1816 fue diputado por Buenos Aires del Congreso que, reunido en Tucumán, declaró la independencia el 9 de julio de ese año. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Juan Manuel de Rosas. Había nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1783. 1931:Nace en Buenos Aires Rómulo Macció. Pintor argentino contemporáneo, formó parte del movimiento artístico conocido como nueva figuración. 1932:Muere en París, Francia, el teniente general José Félix Uriburu. Fue edecán del presidente Luis Sáenz Peña. Se incorporó al cuerpo de la Guardia Imperial del ejército del Imperio alemán para perfeccionar sus conocimientos de guerra. El 6 de septiembre de 1930, encabezó el golpe de estado que depuso a Hipólito Yrigoyen. Asumió como presidente provisional de la Nación. Estableció entonces una férrea dictadura. Disolvió el congreso, declaró el estado de sitio e intervino las provincias. Sus ideas corporativistas lo enfrentaron a la facción justita, también triunfante en el golpe. El 8 de noviembre de 1931 se realizaron elecciones generales y –fraude mediante- triunfó el general Agustín P. Justo. El traspaso de mando se realizó el 20 de febrero de 1932. Había nacido en Salta el 20 de julio de 1868. 1936:Nace en Buenos Aires Alejandra Pizarnik. Destacada poeta argentina, publicó Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical. Se quitó la vida el 25 de septiembre de 1972. FRASE DEL DIA El enemigo de la sabiduría convencional no son las ideas sino la marcha de los acontecimientos. John Kenneth Galbraith (1908-2006) Econonista estadounidense. JUBILEO MATRIMONIAL 2016 El sábado 22/4 pasamos una hermosa noche en el Pizza Show realizado en el Círculo Abruzzesse, donde se vivió un clima muy ameno y divertido. Queremos agradecer a quienes colaboraron para que esto haya sido posible: flía. Navazzotti, Hernán Casanova, Casanova Arte Studio, Kiosco Dulce Daniela, El Vestidor, Talabartería Tierra Vieja, Joyería Agua Marina, Boutique María Castaña, Peluquería Guapas, Lima Limón, Narrow, Farmacia Iglesias, Farmacia Giobellini. Asimismo agradecemos la participación del Sr. Intendente Sebastián Abella, de los Jubileos anteriores y de nuestros familiares y amigos.