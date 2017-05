DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2017

Cumpleaños

GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. ---- ---- AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante CUESTA ANDREA progenitora de la causante FLORENCIA SOLEDAD LENCINA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros, me dirijo a ud a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se inserte captura del causante sra. FLORENCIA SOLEDAD LENCINA, de nacionalidad argentina, DNI 41.998.706 de 17 años de edad, nacida el día 22 de junio de 1999, domiciliada en la calle Rawson Nº 1371 de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física gruesa, de aproximadamente 1.78 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos de color castaño con sus puntas rubias, de ojos color marrón, poseyendo una cicatriz en el ojo derecho. Que al momento de retirarse vestía: un pantalón de jeans de color azul, un par de zapatillas de color rojas, un pullover de color gris, tenía colocado dos anillos de color plateados y dos pulseras en su mano derecha y otra pulsera idem anterior en su mano izquierda, que el día 22/4/17 siendo las 9 horas se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información dirigirse al tel. 422534. / 422025 v.30.4. SE EXTRAVIO Se ha perdido en la calle Urquiza entre Moreno y Belgrano un foxterrier, pelo duro que responde al nombre de Mateo. Cualquier persona que lo haya visto deambular por el Barrio Urquiza y aledaños llamar al 422796 ó al 15456662 preguntar por Carlos se gratificará. V.30.4. HALLAZGO Se ha encontrado perrita en las inmediaciones de Mitre y French. Su dueño puede pasar a retirarla por Gomería La Cueva, Mitre 1131. FRASE DEL DIA Cuando el trabajo es un placer la vida es bella. Pero cuando nos es impuesto la vida es una esclavitud. Máximo Gorki (1868-1936) Escritor ruso. EXTRAVIO El pasado viernes se extravio Simona en la zona de interseccion calles del Pino y Brown, cualquier informacion comunicarse al tel 15-639435 . v.3.5. ADOPCION RESPONSABLE Doy en adopción cachorra de cría mediana desparasitada y con su primer vacuna. Tiene 3 meses y medio. Familia responsable. Llamar al 432324 / 15-625585. Gracias! v.30.4. DOY EN ADOPCION RESPONSABLE Perrito de 6 meses. Vacunado. Desparasitado. Raza mediana. 3489-15-510550. v.30.4. REGALO PERRITOS Machitos 46 días desparasitados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.30.4.