MIERCOLES 3 DE MAYO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Agradezco a los alumnos de 5to año de la Escuela Técnica "Luciano Reyes" y al Sr. Alberto, por haberme devuelto el celular que había perdido el pasado miércoles 26/04/2017. Muchas gracias! CARPINTERIA CHICHE Les desea a todos sus colegas un feliz día del trabajador 1-5-2017 AGRADECIMIENTO La comunidad educativa de la E.P. Nº24 "Carlos Saavedra Lamas Campana Islas, agradece al Señor Cristian Ramaro por la donación de una máquina desmalezadora. Muchas gracias por estar presente con la Escuela. v.3.5. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. FRASE DEL DIA El fin justifica los medios. Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Historiador, político y teórico italiano. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 6 de mayo a partir de las 22 hs., y desdeSanta Fe, llega con un gran Show en vivo "EL BANANA Y LOS DEL FUEGO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros abonan solo $ 70. HASTA LAS 00.00 HS. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.6.5. I NVITACION El Centro de jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados y compañeros en actividad a un almuerzo familiar el 13 de Mayo a las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponible en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE= 420127 los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas valor socios $ 250 invitados $ 300 LA COMISION v.11.5. SE REGALAN GATITOS Ya comen solos y hacen sus necesidades en las piedritas. Son hermosos! Para una adopción responsable llamar al 3489-15-340136. Pág. siguiente (2/3)