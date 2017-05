JUEVES 4 DE MAYO DE 2017

Cumpleaños

GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. I NVITACION El Centro de jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados y compañeros en actividad a un almuerzo familiar el 13 de Mayo a las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponible en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE= 420127 los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas valor socios $ 250 invitados $ 300 LA COMISION QUEREMOS AGRADECER ENORMEMENTE A La Oficial SOLEDAD ROMERO, a la Oficial MARIA PIA LUNA, al Señor ADRIAN de Carnicería "La Nueva" y a los BOMBEROS VOLUNTARIOS de Campana, por el rápido accionar ante la descompensación del señor: NORBERTO "Polo" GARCIA ocurrida el 20 de abril en la puerta de su domicilio. Sus familiares LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. v.15.5. SE REGALAN GATITOS Ya comen solos y hacen sus necesidades en las piedritas. Son hermosos! Para una adopción responsable llamar al 3489-15-340136. EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de TERESA LEDO. Se agradecerá su devoución. 03489-15-687435. v.7.5. SE REGALAN GATITOS Machos y hembras. Dóciles y juguetones. Desparasitados. Comunicarse al 011-15-5002-0288 zona centro Campana. v.7.5. FRASE DEL DIA El vulgo se deja cautivar siempre por la apariencia y el éxito. Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Historiador, político y teórico italiano. TROPICAL BARRIENTOS Y LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE Este domingo seguimos con los grandes bailes de San Lorenzo a partir de las 21 hs. llegan a pedido del público "Los Musiqueros de Santa Fe" (10 músicos en vivo) en un show único. Y para bailar toda la noche la "Super Super" Tropical Barrientos. Lo mejor de los domingos está en San Lorenzo Campana. v.7.5.