VIERNES 5 DE MAYO DE 2017

"FELICES 100 AÑOS"!!! MARIA NICORELLI DIFERMO 5 de Mayo de 2017 Te desea tu familia agradecida a Dios que le permite tenerte entre nosotros. FELIZ CUMPLE QUERIDO NIETO FACUNDO Ya 14 años no lo podemos creer. Fuiste para nosotros quien dio prolongación a nuestras vidas. Desde el día que naciste estuvimos pendientes de vos siempre ayudandole a tu mamá a educarte, acompañarte y tratando de que nunca te falte nada mucho menos el cariño y el amor como lo hacen los abuelos complaciéndote en lo posible en todos tus deseos. Siempre te pusimos en manos de Dios para que te guíe te acompañe y nunca suelte tu mano. Te queremos con todo nuestro corazón. Tus abuelos Marta y Oscar. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 6 de mayo a partir de las 22 hs., y desdeSanta Fe, llega con un gran Show en vivo "EL BANANA Y LOS DEL FUEGO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros abonan solo $ 70. HASTA LAS 00.00 HS. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.6.5. FRASE DEL DIA El progreso social puede ser medido por la posición social del sexo femenino. Karl Marx (1818-1883) Filósofo y economista alemán. AGRADECIMIENTO AL HOSPITAL SAN JOSE El día 20.4 me realicé una mamografía y aparentemente me hizo mal el aire acondicionado y luego estuve una semana con dolor de pecho y me costaba respirar. El 27/4 una semana despues fui a retirar mi estudio ,sintiendome mal, descompuesta. Me atendieron rapídamente en la guardia un Dr. con una gran calidez humana asi también como el equipo de enfermeras realmente extraordinario. Me pusieron suero y estuve desde las 11.30 hasta las 17 hs. y me retiré con los estudios en mano. Quiero destacar la labor de semejantes profesionales que tratan muy bien a las personas mayores. Ellos son: Dr. Pay Nicolás. Dr. Nuñez Alexay. Dra.Marina Mellia. Enfermera Gallardo . Enfermera Muñoz Rosita y Enfermero Ciro Portel. Micaela Agostino. Saavedra 936 Campana. DNI 17037952. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. I NVITACION El Centro de jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados y compañeros en actividad a un almuerzo familiar el 13 de Mayo a las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponible en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE= 420127 los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas valor socios $ 250 invitados $ 300 LA COMISION v.11.5. SE REGALAN GATITOS Ya comen solos y hacen sus necesidades en las piedritas. Son hermosos! Para una adopción responsable llamar al 3489-15-340136. EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de TERESA LEDO. Se agradecerá su devoución. 03489-15-687435. v.7.5. SE REGALAN GATITOS Machos y hembras. Dóciles y juguetones. Desparasitados. Comunicarse al 011-15-5002-0288 zona centro Campana. v.7.5. TALLER INTRODUCTORIO AL CURSO EL ARTE DE VIVIR Taller de Meditación Actividad Abierta a Todo Público. Lugar: Varela 1085 Campana. Día: Lunes 8 de Mayo. Hora: 19 hs. Contacto: Cristela: 11-2166-2142. v.7.5.