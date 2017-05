SABADO 6 DE MAYO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) A JOSEFA HERMINIA CASORATTI "CHOLI" Vuelo sin orillas "Abandone las sombras las espesas paredes, los ruidos familiares, la amistad de los libros, el tabaco, las plumas, los secos cielorrados; para salir volando, desesperadamente"... (Oliverio Girondo) Como es tu costumbre de estar volviendo tus nietos tienen una hermosa alegría para darte, un nieto más: Antonio, hijo de Gilda Zanny y Andrés Gulfo (Pichu). "Hola Nona, soy Antonio y quiero compartir con vos y con todos los que siguen tu vuelo hace casi 4 primaveras mi llegada. Tengo un secretito para contarte...no saben lo que les espera. Los "ABU" Cristina, Juan Carlos y Tito felices conmigo. Bueno en otro momento seguimos, me voy a tomar la teta...mua". CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 6 de mayo a partir de las 22 hs., y desdeSanta Fe, llega con un gran Show en vivo "EL BANANA Y LOS DEL FUEGO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros abonan solo $ 70. HASTA LAS 00.00 HS. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.6.5. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. TROPICAL BARRIENTOS Y LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE Este domingo seguimos con los grandes bailes de San Lorenzo a partir de las 21 hs. llegan a pedido del público "Los Musiqueros de Santa Fe" (10 músicos en vivo) en un show único. Y para bailar toda la noche la "Super Super" Tropical Barrientos. Lo mejor de los domingos está en San Lorenzo Campana. v.7.5. FRASE DEL DIA El progreso social puede ser medido por la posición social del sexo femenino. Karl Marx (1818-1883) Filósofo y economista alemán SE HA ENCONTRADO DNI A nombre de MEDINA JORGE LUIS. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. Gracias. v.7.5. SE HA ENCONTRADO DNI A nombre de GALVAN ATILIO. En25 de Mayo y Rocca. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. Gracias. v.7.5. SE REGALAN GATITOS Ya comen solos y hacen sus necesidades en las piedritas. Son hermosos! Para una adopción responsable llamar al 3489-15-340136. EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de TERESA LEDO. Se agradecerá su devoución. 03489-15-687435. v.7.5. SE REGALAN GATITOS Machos y hembras. Dóciles y juguetones. Desparasitados. Comunicarse al 011-15-5002-0288 zona centro Campana. v.7.5. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $6.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- TALLER INTRODUCTORIO AL CURSO EL ARTE DE VIVIR Taller de Meditación Actividad Abierta a Todo Público. Lugar: Varela 1085 Campana. Día: Lunes 8 de Mayo. Hora: 19 hs. Contacto: Cristela: 11-2166-2142. v.7.5. ---- Pág. siguiente (2/3)