DOMINGO 7 DE MAYO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

FRASE DEL DIA Cuán audaz se vuelve uno cuando está seguro de ser amado. Sigmund Freud. CIRO RODI 7.5.17 Hoy 7 de mayo cumple sus cuatro añitos el hombrecito de la casa. Mi vida queremos desearte un muy felíz cumple que seas muy pero muy felíz, disfrutá de este día tan especial con todos los que te queremos. Felíz cumple!!! Mi amor...te amamos mamá Natalia, papá Marcelo y tu hermana Luly. SE HA ENCONTRADO DNI A nombre de GALVAN ATILIO. En25 de Mayo y Rocca. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. Gracias. v.7.5. SE REGALAN GATITOS Ya comen solos y hacen sus necesidades en las piedritas. Son hermosos! Para una adopción responsable llamar al 3489-15-340136. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. ---- ----- TROPICAL BARRIENTOS Y LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE Este domingo seguimos con los grandes bailes de San Lorenzo a partir de las 21 hs. llegan a pedido del público "Los Musiqueros de Santa Fe" (10 músicos en vivo) en un show único. Y para bailar toda la noche la "Super Super" Tropical Barrientos. Lo mejor de los domingos está en San Lorenzo Campana. v.7.5. LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. v.15.5. Entretenimiento Familiar Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $6.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de TERESA LEDO. Se agradecerá su devoución. 03489-15-687435. v.7.5. SE REGALAN GATITOS Machos y hembras. Dóciles y juguetones. Desparasitados. Comunicarse al 011-15-5002-0288 zona centro Campana. v.7.5. TALLER INTRODUCTORIO AL CURSO EL ARTE DE VIVIR Taller de Meditación Actividad Abierta a Todo Público. Lugar: Varela 1085 Campana. Día: Lunes 8 de Mayo. Hora: 19 hs. Contacto: Cristela: 11-2166-2142. v.7.5. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 12 de mayo se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las FERIAS AMERICANAS se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial: Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.12.5.