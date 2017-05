Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 11 DE MAYO DE 2017

página(s) : 1 de 3

GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 12 de mayo se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las FERIAS AMERICANAS se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial: Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.12.5. FRASE DEL DIA El verdadero amor, el sólido y durable, nace del trato; lo demás es invención de los poetas, de los músicos y demás gente holgazana. Benito Pérez Galdos (1843-1920) Escritor español. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 13 de mayo a partir de las 22 hs., llegan con un gran show en vivo, los mas pedidos "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: solo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.13.5. Entretenimiento Familiar Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $6.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- ESTIMADO INTENDENTE SEBASTIAN ABELLA: Es un placer informarle que está invitado al acto inauguración de la placa en conmemoración al alumno "FACUNDO GIMENEZ" y en reafirmación del nombre del "Centro de Estudiantes Facundo Gimenez" de la ESCUELA TECNICA Nº 1 LUCIANO REYES de la ciudad de Campana. Desde ya contamos con su presencia el día 17 DE MAYO a las 15.20 hs en el establecimiento antes mencionado. A la espera de su presencia, saluda a atte: "CENTRO DE ESTUDIANTES FACUNDO GIMENEZ" AGRADECIMIENTO La Comunidad Educativa del "Paraje La Granja" conformada por alumnos, docentes y familias del Jardín 904, Escuela Primaria Nº 26 y Escuela Secundaria Nº 18 agradecen A la Municipalidad de Campana la reparación del MUELLE de acceso a nuestras instituciones, demostrando una vez más su compromiso con la Educación Pública.