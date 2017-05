SABADO 13 DE MAYO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Círculo Amigos del Tango comienza con las habituales reuniones en el salón del Centro Gallego, al mediodía. Domingo 11 de junio a las 12.30, con la presentación del cuarteto típico "Claudio Tejo", con la mejor música ciudadana y una selección de los ritmos de moda para no dejar de bailar. Cathering NADIR, la mayor garantía. Habrá sorpresas! Tarjetas a los Tel.: 421045 (Bibi) 425189 (Berra) 420876 (Ofelia) 424691 (Abatécola) 429946 (Norma). GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. FRASE DEL DIA "Sobre todo sé bueno: la bondad, más que ninguna otra cosa, es lo que mejor desarma a los hombres". Herni Dominique Lacordaire (1802-1861) Sacerdote y predicador francés. AGRADECIMIENTO Radio Club Campana LU1DB agradece enomrmemente la participación en el almuerzo del día domino 7 de mayo a las personas que asistieron y también un agradecimiento a las personas que no asistieron y compraron tarjetas para ayudar a la entidad. Gracias a todos los que colaboraron se superaron las expectativas del eveno que fue todo un éxito, seguramente habrá un próximo. Muchas gracias! C.D. v.14.5. AGRADECIMIENTO El equipo directivo y la asociacion cooperadora de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 Luciano Reyes agradece a la Secretaria de Cultura del Municipio de Campana y en nombre del equipo de trabajo a la Sra. Milva López Pereyra por el significativo aporte del material administrativo y elementos de librería, para la secretaria de nuestra institución. Quedamos a su entera disposición para lo que esté a nuestro alcance y retribuirles en parte vuestra ayuda. Comunidad Educ EEST Nº 1 Luciano Reyes y por su intermedio la Asoc. Coop. v.14.5. ESCUELA NORMAL La promociòn 1970 se adhiere a los festejos por los 100 años de nuestra Escuela Normal y sugiere contactarse con quienes ya estàn trabajando por nosotros . "Promociòn 1970 , igual habrà....mejor no.".- CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 13 de mayo a partir de las 22 hs., llegan con un gran show en vivo, los mas pedidos "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: solo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.13.5. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $6.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. v.15.5. APRENDA RCP CON CRUZ ROJA ARGENTINA ¿Sabe qué hacer si alguien tiene un ataque cardíaco? Cruz Roja Argentina filial Campana dará una Capacitación en Reanimación CardioPulmonar (RCP). La clase será el sábado 27 de mayo, a partir de las 9.00 de la mañana. Esta capacitación está destinada a docentes, estudiantes, operarios, miembros de seguridad, deportistas y a la comunidad en general que quiera aprender esta técnica vital en caso de, por ejemplo, encontrarnos con una persona que no responde y haya dejado de respirar. Se entregan certificados. Cabe recordar que todo lo recaudado se destina al funcionamiento de nuestra filial, que mediante su voluntariado desarrolla labores humanitarias y de promoción de la salud. Inscripción: Cruz Roja Argentina Filial Campana, Rawson 344. Lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 hs. y viernes de 17 a 19 hs. Consultas: Teléfono 03489-468866. E-mail campana@cruzroja.org.ar o Facebook "Cruz Roja Argentina Filial Campana". Vacantes limitadas. V.26.5. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "MI BARRIO, MI ESCUELA". Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana. V.14.5.