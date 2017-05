DOMINGO 14 DE MAYO DE 2017

Cumpleaños

GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. ESCUELA NORMAL La promociòn 1970 se adhiere a los festejos por los 100 años de nuestra Escuela Normal y sugiere contactarse con quienes ya estàn trabajando por nosotros . "Promociòn 1970 , igual habrà....mejor no.".- 15 AÑOS Ariana Geuna 1-5-2017 Y bueno...llego el día. Hoy termina una etapa y comienza una nueva. Llena de misterios, dudas, intrigas, desafios y sobre todo tendrás que hacer valer las letras que encierran ese nombre tan preciado, que nunca hubiésemos querido que llegaran tan pronto tus 15. Por eso el valor en el transcurso de esta nueva etapa la comenzarás de esta manera que se resume con la personita tan importante que ocupas en el corazón de quienes te amamos. A. amor R. respeto I. inteligente A. admiracion N. Ninez A. Adolecencia. Como te dije, tenes cualidades que solo los ángeles tienen y se los transmiten a los seres puros de esta tierra. No tengo palabras, disfruta, divertite, vivi pero siempre con el objetivo de un futuro próspero que te llene de satisfacciones. Felices 15 años, fue una noche maravillosa en "El Portal" junto a tu familia, Aru te amamos. Padri y Madri. Entretenimiento Familiar Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $6.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. v.15.5. PERRO PERDIDO Se llama Simón se perdió el 12/5/2017 entre las calles Castelli- Dellepiane y Alem cerca de las 21 hs. Si lo vio llamar alcel: 15-596146. v.25.5. DOY PERRITOS EN ADOPCION RESPONSABLE Machitos raza mestiza 60 días, desparasitados. Tamaño variados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.21.5. AGRADECIMIENTO El equipo directivo y la asociacion cooperadora de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 Luciano Reyes agradece a la Secretaria de Cultura del Municipio de Campana y en nombre del equipo de trabajo a la Sra. Milva López Pereyra por el significativo aporte del material administrativo y elementos de librería, para la secretaria de nuestra institución. Quedamos a su entera disposición para lo que esté a nuestro alcance y retribuirles en parte vuestra ayuda. Comunidad Educ EEST Nº 1 Luciano Reyes y por su intermedio la Asoc. Coop. v.14.5. AGRADECIMIENTO Radio Club Campana LU1DB agradece enomrmemente la participación en el almuerzo del día domino 7 de mayo a las personas que asistieron y también un agradecimiento a las personas que no asistieron y compraron tarjetas para ayudar a la entidad. Gracias a todos los que colaboraron se superaron las expectativas del eveno que fue todo un éxito, seguramente habrá un próximo. Muchas gracias! C.D. v.14.5. FRASE DEL DIA A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde. Séneca (2 AC-65) Filósofo . ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 21- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 21 de mayo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquiéralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.20.5. CORAZONES ABIERTOS ACTIVIDADES Yoga. Taekwondo (niños, adolescentes, adultos). Tango. Folklore. Mandalas. Teatro Jovenes. Teatro Adultos mayores-Adultos. Porcelana en frío. Coro: adultos mayores. Tejido dos agujas. Crochet. Reflexología. Masoterapia. Pedicuría. Peluquería. Consultas y turnos: Becerra 718 de lunes a viernes de 14 a 17 hs. Tel. 428781. La Comisión. v.13.5.