MARTES 16 DE MAYO DE 2017

GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 20 de mayo a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo el Amo y Señor del Amor "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvdiables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.20.5. FRASE DEL DIA Necesito, luego imagino. Carlos Fuentes (1929-2012) Periodista y escritor mexicano. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 21- 16,00 HS Org: Ballet Eluney Este domingo 21 de mayo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquiéralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.20.5. ANSES: GRUPOS DE PAGO PARA HOY La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que hoy 16 de mayo cobran Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $7266 y sus documentos terminan en 5; y Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo para Protección Social y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 7. CRUZADA SOLIDARIA Sin fines de lucro Les hablo con el corazón como lo hice siempre, dándole una mano a familias carenciadas gracias a su solidaridad y comprensión que siempre dijeron presente. Se necesita ropa de mujer grandes y niños que este limpia, calzado, ropero, cocina, alimentos no perecedero. No guarde eso que ud. ya no usa y le ocupa lugar pudiendo ayudar a otras personas, camas cunas, cobijas. No deje de llamar al 3489-441101 o 15-574004 o traerlo a Giobellini 904 esquina Pampa. Si en ese momento no estoy deje su telefono y en la bravedad lo llamaré. Simplemente Vecina Solidaria. Elsa de Correa. v.30.5. PERRO PERDIDO Se llama Simón se perdió el 12/5/2017 entre las calles Castelli- Dellepiane y Alem cerca de las 21 hs. Si lo vio llamar alcel: 15-596146. v.25.5. DOY PERRITOS EN ADOPCION RESPONSABLE Machitos raza mestiza 60 días, desparasitados. Tamaño variados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.21.5. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "MI BARRIO, MI ESCUELA" Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana. V.14.5.