MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) A Ud.Quecha Franco no sólo mi amiga, sino un personaje de Campana Mujer -Dolor Por qué Marilyn tuvo que morir, La Bardot mostrar una cara ajena a los 60 Anita Eckberg descansar en un geriátrico, Y mi amiga,languidez y belleza, que se estiraba al sol en largos veranos como una sirena única de un brazo del Paraná celebrada por verdes y jazmines, rodeada de chiquilines,madre prolífera ahora desgastada piel en un cuerpo que sufre Y es para este derrumbe el vivir? Un Dios cruel dictamina los yugos del adios y del amor también. La exacta dimensión del dolor. Cada una su condena. Como si la belleza debiera cumplir El pecado de haber resplandecido de haber sido una estrella que encandilaba a todos. Las mujeres,más que los hombres (por lo menos así se ve) Pagamos por los roles que nos tocaron. Mascarada de risa irónica, Salteada geografía de la quimera. SUSANA BOÉCHAT ANSES: GRUPOS DE PAGO PARA HOY La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que hoy 17 de mayo cobran Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $7266 y sus documentos terminan en 6; y Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo para Protección Social y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 8. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. Entretenimiento Familiar domingo 21- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 21 de mayo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquiéralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.20.5. PERRO PERDIDO Se llama Simón se perdió el 12/5/2017 entre las calles Castelli- Dellepiane y Alem cerca de las 21 hs. Si lo vio llamar alcel: 15-596146. v.25.5. DOY PERRITOS EN ADOPCION RESPONSABLE Machitos raza mestiza 60 días, desparasitados. Tamaño variados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.21.5. HALLAZGO Se encontrado llave de moto en Belgrano y Becerra. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.19.5. LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. v.30.5. CUMPLEAÑOS TOMAS RODRIGUEZ PARIS Hoy cumple 5 añitos el terremoto de la casa: Tomás. Con su cariño conquista a todos y con sus travesuras nos enloquece. Te deseamos tengas un muy felíz cumpleaños Tomy!!! Te queremos mucho!! Tus abuelos Alicia y Chilo, tu hermano Mateo y tus papis Vero y Leo. PARA EL HOSPITAL SAN JOSE Quiero hacer llegar mi mas profundo agradecimiento a las chicas de dirección a la sra. Cecilia, mujer hermosa por fuera y por dentro, muy honesta. es un ejemplo al igual que su compañera rubia tambien muy bonita y educada un ejemplo de persona. A un señor de vigilancia y unas chicas tambien de vigilancia que me han tratado muy bien solidarizandose con el dolor del otro. Otra sra. de permanente muy educada muy tratable. El Doctor Papini ejemplo de Doctor muy bueno, las enfermeras de Internación de adultos una mejor que otra. Al Doctor Dubine excelente profesional humano que hasta me dio los remedios cuando los necesite, además te escucha tiene un excelente trato con el enfermo, un ejemplo de médico. También a las chicas de Vacunación son 3 una mejor que otra.. Muchas gracias a todos. Banchieri Marta, German y Angel mis dos hijos. DNI 5386058. FRASE DEL DIA La fatalidad posee una cierta elasticidad que se suele llamar libertad humana. Charles Baudelaire (1821-1867) Escritor, poeta y crítico francés. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $6.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- ---- Pág. siguiente (2/3)