JUEVES 18 DE MAYO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) C. A. L. CUMPLE 22 AÑOS. " Hoy 18 de mayo de 2017 nuestra institución festeja sus 22 años de ininterrumpida labor en favor de las letras campanenses y zonales. Se oficiará una misa en la Catedral Santa Florentina a las 19 hs. para recordar a los socios fallecidos, honorarios y activos ." ANSES: GRUPOS DE PAGO PARA HOY La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que hoy 18 de mayo cobran Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $7266 y sus documentos terminan en 7; y Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo para Protección Social y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 9. FRASE DEL DIA Ojalá que la espera no desgaste mis sueños. Mario Benedetti (1920-2009) Escritor y poeta uruguayo. ESCRITO A MI MAMA ANA MARIA EN ESTE DIA DE CUMPLE 18 DE MAYO Para vos mamita que te fuiste tan rápido. "Cuando tú te fuiste" No llores quédate en silencio sin decir palabras y vive recuerdos bellos, reconforta el alma. Cuando yo me duerma, respeta mi sueño, por algo me duermo, por algo me he ido. Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada y casi en el aire con pase muy fino búscame en mi casa, búscame en mis libros, búscame en mis cartas y entre los papeles que he escrito apurada. Escucha ese tema que tanto me gustaba, usa mi perfume, riega mis plantas. Cuando yo me duerma, cuando yo me vaya extiende tu mano y estarás conmigo sellada en contacto. Y aunque no me veas y aunque no me palpes sabrás que yo siempre estaré a tu lado. Entonces ese día sonriente y vibrante sabrás que volví para no marcharme. AnVale. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. ---- ---- ---- DANZAS ARABES AYMELEK SAR Abierta la inscripción Iniciación a la danza oriental (3 a 6 años). Clases infantil. Clases para adultos y juveniles. Bollywood (Danas de la India). Manejo de distintos elementos. A cargo de Aymelek Sar maestra y bailarina intérprete egresada de la ADS de Amir Thaleb. Bº La Josefa: Di Lucca 379. Záratex: Guemes 982. Facebook: Aymelek Sar. Cel: 011-50546668. **v.19.5. PERRO PERDIDO Se llama Simón se perdió el 12/5/2017 entre las calles Castelli- Dellepiane y Alem cerca de las 21 hs. Si lo vio llamar alcel: 15-596146. v.25.5. DOY PERRITOS EN ADOPCION RESPONSABLE Machitos raza mestiza 60 días, desparasitados. Tamaño variados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.21.5. HALLAZGO Se encontrado llave de moto en Belgrano y Becerra. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.19.5. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 20 de mayo a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo el Amo y Señor del Amor "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvdiables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.20.5. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 21- 16,00 HS Org: Ballet Eluney Este domingo 21 de mayo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquiéralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.20.5. LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. v.30.5. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "MI BARRIO, MI ESCUELA". Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana.