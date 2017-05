VIERNES 19 DE MAYO DE 2017

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 21- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 21 de mayo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquiéralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.20.5. ANSES: GRUPOS DE PAGO PARA HOY La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que hoy 19 de mayo cobran Jubilados y Pensionados cuyos haberes no superan los $7266 y sus documentos terminan en 8. LOMAS DE RIO LUJAN Quinquela Martin y Sivori DOMINGO 21 DE MAYO ALMUERZO CRIOLLO FAMILIAR 13 HS. Tarjetas adelantadas $ 250 (Parrillada no incluye bebidas) hasta el miercoles 17. Derecho espectáculo en el mismo día $ 100. Servicio de buffet. Actuarán: Los Mancillitas, Los Cambacitos del Chamamé. El Chino Mora. Carlos Peiran y su teclado. Conduce: Suky Ledesma. No se suspende por lluvia. Tel. 3489-15-498285 (Ana Cesan). ( La comision organizadora del evento, comunica que por razones de salud, no esta asegurada la presencia de "Los Mancillitas" en su lugar estarán actuando "Alma Salteña"). v.21.5. DOY PERRITOS EN ADOPCION RESPONSABLE Machitos raza mestiza 60 días, desparasitados. Tamaño variados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.21.5. HALLAZGO Se encontrado llave de moto en Belgrano y Becerra. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.19.5. PERRO PERDIDO Hace 3 dias que Teo desapareció de su casa en el Barrio Don Francisco. El que lo haya visto, por favor llamar al 03489- 15485712. v.22.5. FRASE DEL DIA No creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz. Bertrand Russell (1872-1970) Filósofo, matemático y escritor británico. CRUZADA SOLIDARIA Sin fines de lucro Les hablo con el corazón como lo hice siempre, dándole una mano a familias carenciadas gracias a su solidaridad y comprensión que siempre dijeron presente. Se necesita ropa de mujer grandes y niños que este limpia, calzado, ropero, cocina, alimentos no perecedero. No guarde eso que ud. ya no usa y le ocupa lugar pudiendo ayudar a otras personas, camas cunas, cobijas. No deje de llamar al 3489-441101 o 15-574004 o traerlo a Giobellini 904 esquina Pampa. Si en ese momento no estoy deje su telefono y en la bravedad lo llamaré. Simplemente Vecina Solidaria. Elsa de Correa. v.30.5. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 20 de mayo a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo el Amo y Señor del Amor "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvdiables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.20.5.