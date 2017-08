SABADO 20 DE MAYO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) DOY PERRITOS EN ADOPCION RESPONSABLE Machitos raza mestiza 60 días, desparasitados. Tamaño variados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.21.5. PERRO PERDIDO Hace 3 dias que Teo desapareció de su casa en el Barrio Don Francisco. El que lo haya visto, por favor llamar al 03489- 15485712. v.22.5. HALLAZGO Se encontrado llave de moto en Belgrano y Becerra. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.19.5. Entretenimiento Familiar domingo 21- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 21 de mayo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquiéralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.20.5. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 20 de mayo a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo el Amo y Señor del Amor "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvdiables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.20.5. LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. v.30.5. DANZAS ARABES AYMELEK SAR Abierta la inscripción Iniciación a la danza oriental (3 a 6 años). Clases infantil. Clases para adultos y juveniles. Bollywood (Danas de la India). Manejo de distintos elementos. A cargo de Aymelek Sar maestra y bailarina intérprete egresada de la ADS de Amir Thaleb. Bº La Josefa: Di Lucca 379. Záratex: Guemes 982. Facebook: Aymelek Sar. Cel: 011-50546668. **v.24.5. Concurso de Fotografía "Mi Barrio, mi Escuela". Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana. V.31.5. COLECTA ANUAL DE CARITAS: 10 y 11 DE JUNIO La Colecta es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente. El dinero recaudado en Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, brindar capacitación laboral, formación en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas escolares y universitarias y apoyo escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales. Además permitirá trabajar en la prevención y atención de emergencias climáticas y con personas en situación de calle, entre otras iniciativas de asistencia, de acuerdo a la realidad de cada lugar. Gracias al trabajo desinteresado de miles de voluntarios que organizan actividades en parroquias, salones, plazas y la vía pública en todo nuestro país y a la generosidad de tantas personas, instituciones, empresas y organizaciones comprometidas, la Colecta va creciendo año tras año. Renovemos nuestro compromiso y colaboremos con la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda concreta y efectiva a tantos hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad. Mail de contacto de Caritas Diocesana de Zárate - Campana: caritaszaratecampana2016 @gmail.com. v.31.5. AGRADECIMIENTO Al movil de Bomberos Voluntarios, Emergencias Vittal, Policía de Campana, por la rápida contención y acompañamiento el día 16.5.17 ante la irreparable pérdida de mi madre y un gracias especial a su médica Gibert Juana y a su acompañante Andrea Benitez. Claudio Sapia. v.20.5. FRASE DEL DIA Los locos siempre están seguros de que están bien. Sólo las personas sanas están dispuestas a admitir que están locas. Nora Ephron (1941-2012) Guionista y directora de cine estadounidense. EN ADOPCION RESPONSABLE Regalo 1 gatito macho y dos hembras. Tratar al 15-310808. v.24.5.