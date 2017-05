Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 21 DE MAYO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) COLECTA ANUAL DE CARITAS: 10 y 11 DE JUNIO La Colecta es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente. El dinero recaudado en Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, brindar capacitación laboral, formación en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas escolares y universitarias y apoyo escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales. Además permitirá trabajar en la prevención y atención de emergencias climáticas y con personas en situación de calle, entre otras iniciativas de asistencia, de acuerdo a la realidad de cada lugar. Gracias al trabajo desinteresado de miles de voluntarios que organizan actividades en parroquias, salones, plazas y la vía pública en todo nuestro país y a la generosidad de tantas personas, instituciones, empresas y organizaciones comprometidas, la Colecta va creciendo año tras año. Renovemos nuestro compromiso y colaboremos con la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda concreta y efectiva a tantos hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad. Mail de contacto de Caritas Diocesana de Zárate - Campana: caritaszaratecampana2016@gmail.com. v.31.5. AGRADECIMIENTO Al movil de Bomberos Voluntarios, Emergencias Vittal, Policía de Campana, por la rápida contención y acompañamiento el día 16.5.17 ante la irreparable pérdida de mi madre y un gracias especial a su médica Gibert Juana y a su acompañante Andrea Benitez. Claudio Sapia. v.21.5. CENA - BAILE FAMILIAR Y KARAOKE Organiza Ballet Eluney - Sabado 10 Ya estan en venta las entradas a solo $ 200,00 para la gran cena show bailable y karaoke que organiza el Ballet de Folklore y Tango Eluney, quien para este sabado 10 de junio a de preparar el siguiente menu, de entrada las tradicionales empanadas caseras, luego los ravioles con bolognesa, de postre helado; ademas podra bailar toda la musica que le guste (cumbias- cuarteto- fox tro - pasdobles- latino) con Armonizando con Ritmo, ademas habra karaoeke para aquellos que les gusta cantar, junto al show del ballet. Realmente no se lo podra perder ya que es una fiesta para pasar en familia, el el Club EStrella del Este, de la calle Sivori 250. Reserve su entrada con anticipacion en los lugares habituales, Jean Jaurese 767, Club Estrella, Bailarines del Ballet, Radio Simple o llame al 15 570418, las mismas son limitadas.- FRASE DEL DIA En la venganza el más débil es siempre más feroz. Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés. EN ADOPCION RESPONSABLE Regalo 1 gatito macho y dos hembras. Tratar al 15-310808. v.24.5. DOY PERRITOS EN ADOPCION RESPONSABLE Machitos raza mestiza 60 días, desparasitados. Tamaño variados. Iriart 1091 Tel. 438422. v.21.5. PERRO PERDIDO Hace 3 dias que Teo desapareció de su casa en el Barrio Don Francisco. El que lo haya visto, por favor llamar al 03489- 15485712. v.22.5. HALLAZGO Se encontrado llave de moto en Belgrano y Becerra. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.19.5. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 21- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 21 de mayo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquiéralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.20.5. ---- Pág. siguiente (2/3)