Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 23 DE MAYO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) TROPICAL BARRIENTOS CUMPLE AÑOS Este miércoles 24 a las 20.30 hs Gran Baile Popular en San Lorenzo Campana festejamos los 66 años de la TROPICAL BARRIENOS actúa de Santa Fe LA BANDA DEL TORO BLANCO -CUMBIA DE LOCOS-LA BANDA DEMIGUEL-EL CHINO Y LA SONORA-EL JILGUERO WIFI-DIONISIO ROJAS y pro primera vez NATALIA (LaLinda que Canta Lindo9 y muchos mas. Torta gigante para los asistentes y a las primeras 100 damas CD de Tropical Barrientos de Regalo. v.24.5. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 27 de mayo a partir de las 22 hs. llega con un gran show en vivo el sentimiento nacional "LA NUEVA LUNA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.27.5. FRASE DEL DIA Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Franz Grillparzer (1791-1872) Dramaturgo austriaco. EN ADOPCION RESPONSABLE Regalo 1 gatito macho y dos hembras. Tratar al 15-310808. v.24.5. PERRO PERDIDO Hace 3 dias que Teo desapareció de su casa en el Barrio Don Francisco. El que lo haya visto, por favor llamar al 03489- 15485712. v.23.5. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de ELDA IRIS CAZENAVE, billetera color marrón en Zona Sarmiento y Ameghino. Se agradecerá su devolución. Tel. 15-561464. v.28.5. AVERIGUACION DE PARADERO en I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante CANTERO GUADALUPE progenitora de la causante QAYA GUADALUPE DUPONT CANTERO con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Dpto.Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen, dirijo a Ud. la presente a fin de solicitar la colaboración de la poblacion para dar con el paradero de QAYA GUADALUPE DUPONT CANTERO, argentina, instruída, desocupada, de 22 años de edad, se ignora el DNI, domiciliada en la calle Iguazu Nº 896 del barrio Las Lomadas de la localida de Alto Los Cardales partido de Campana; nacida el 07 de Noviembre de 1995, quien resulta ser una persona del sexo femenino de contextura física delgada, de unos 1.65 metros, ojos de color marrones, cabellos cortos, castaños claros;como seña particula un tatuaje en el antebrazo izquierdo, con las cuatro fases de la luna y un tatuaje de la luna y una bruja ubicada a la altura del omóplato derecho, vistiendo en la oportunidad una pollera de jeans, un sueters de color negro y marrón a cuadros. Que en la fecha 21 de mayo de 2017 siendo aproximandamente las 20.41 horas la denunciante recibe a su número de teléfono 03489-15-565306 un mensaje de whatsapp, proveniente del número 0230-15-4698018 correspondiente a Nicolás Klarenberg, quien resulta ser el ex novio de Guadalupe, que el mencionado Nicolas refiere en dicho mensaje GUADA SABES ALGO DE QAY ES URGENTE, que la dicente responde QUE PASA y luego recibe un audio donde su hija explica que había sido golpeada y maltratada por su pareja, por lo que la deponente se dirije inmendiatamente a la carpa pudiendo observar que la misma estaba completamente vacía, que su hija se habia llevado todas sus pertenencias desconociendo su paradero. Se solicita colaboracion a DDI y Policia cient´fica.personal de esta dependencia se aboca a tareas de búsqueda en jurisdicción. Intervien UFI y J. Nº 2 Departamental. ---- Pág. siguiente (2/3)