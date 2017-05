MIERCOLES 24 DE MAYO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) TROPICAL BARRIENTOS CUMPLE AÑOS Este miércoles 24 a las 20.30 hs Gran Baile Popular en San Lorenzo Campana festejamos los 66 años de la TROPICAL BARRIENOS actúa de Santa Fe LA BANDA DEL TORO BLANCO -CUMBIA DE LOCOS-LA BANDA DEMIGUEL-EL CHINO Y LA SONORA-EL JILGUERO WIFI-DIONISIO ROJAS y pro primera vez NATALIA (LaLinda que Canta Lindo9 y muchos mas. Torta gigante para los asistentes y a las primeras 100 damas CD de Tropical Barrientos de Regalo. v.24.5. LA PIAF FUNCION REPROGRAMADA Se informa que la función programada de "La Piaf", del día de la fecha, fue reprogramada para el día domingo 18 de junio 20hs. en Bisellia Teatro Bar INVITACION 25 DE MAYO 2017 12 HS LOCRO La Congregación Peniel invita a la comunidad en gral. a compartir este delicioso locreo a realizarse al mediodía del 25 de mayo 2017. Lugar: Complejo Evangelístico Peniel. Dirección: La Barca 2141. Barrio Don Francisco. Predio donde se emplaza el templo Santuario de su Presencia, si queres participar de el, comunicate al (03489) 442247 o bien apersonate. Los esperamos. atte. Patricia Shuster hermana en la fe judeo mesianica. CARITAS PQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 9 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puede hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 tel. 423574. Muchas gracias. v.9.6. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 27 de mayo a partir de las 22 hs. llega con un gran show en vivo el sentimiento nacional "LA NUEVA LUNA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.27.5. Concurso de Fotografía "Mi Barrio, mi Escuela". Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana. V.31.5. HALLAZGO Se ha encontrado un llavero con 3 llaves en De Dominicis y belgrano el día martes a la mañana. Su dueño puede pasar por la redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.28.5. EN ADOPCION RESPONSABLE Regalo 1 gatito macho y dos hembras. Tratar al 15-310808. v.24.5. PERRO PERDIDO Hace 3 dias que Teo desapareció de su casa en el Barrio Don Francisco. El que lo haya visto, por favor llamar al 03489- 15485712. v.24.5. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de ELDA IRIS CAZENAVE, billetera color marrón en Zona Sarmiento y Ameghino. Se agradecerá su devolución. Tel. 15-561464. v.28.5. FRASE DEL DIA Buscar el yo en el poderío del oro es edificar sobre arena. Henrik Johan Ibsen (1828-1906) Dramaturgo noruego. EL GRUPO SCOUT MONSEÑOR ESPÓSITO, PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE CAMPANA, AGRADECE El apoyo de la Sociedad de Fomento de Barrio Siderca por brindarnos, en calidad de préstamo, el SUM en el cual realizamos una reunión informativa este último sábado. Siempre Listos. ---- ---- ---- Pág. siguiente (2/3)