VIERNES 26 DE MAYO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) HALLAZGO Se ha encontrado un llavero con 3 llaves en De Dominicis y belgrano el día martes a la mañana. Su dueño puede pasar por la redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.28.5. EN ADOPCION RESPONSABLE Regalo 1 gatito macho y dos hembras. Tratar al 15-310808. v.28.5. PERRO PERDIDO Hace 3 dias que Teo desapareció de su casa en el Barrio Don Francisco. El que lo haya visto, por favor llamar al 03489- 15485712. v.28.5. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de ELDA IRIS CAZENAVE, billetera color marrón en Zona Sarmiento y Ameghino. Se agradecerá su devolución. Tel. 15-561464. v.28.5. EXTRAVIO Se ha extraviado anteojos recetados en estuche azul. El que lo haya encontrado acercarlo a la redacción de nuestro diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias! v.28.5. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "Mi Barrio, mi Escuela". Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana. V.31.5. FRASE DEL DIA Al que juró hasta que ya nadie confió en él; mintió tanto que ya nadie le cree; y pide prestado sin que nadie le dé; le conviene irse a donde nadie lo conozca. Emerson (1803-1882) Poeta y pensador . AGRADECIMIENTO A LA FAMILIA SARNA "Una vez más, el Lic. Fabián Sarna se acerca a la Escuela Normal y dona material específico para el departamento de Educación Física. Este gesto se desprende del sentido de pertenencia que tiene tanto él como su familia hacia la Escuela Normal. También manifiesta respeto hacia la escuela pública. Conversando con el Lic. Fabián Sarna, nos recuerda que su madre, Marta Coltelli (fundadora del negocio deportivo REAL SPORT) y su padre, Ricardo Sarna, formaron parte de la primera promoción que egresó del nuevo edificio que ocupa ahora la Escuela Normal. Con orgullo recuerda también que en ese entonces su madre fue abanderada. Seguimos sumando historias y recuerdos para festejar los cien años de la Escuela Normal. El Lic. Fabián Sarna fue acompañado por su hijo, el Lic. Alejo Sarna y recibieron en nombre de la escuela el material donado, la Vicedirectora de Nivel Secundario, Profesora Carolina Hernández y la Secretaria de Unidad Académica, Mg. Analía Ortíz." AVERIGUACION DE PARADERO en I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante CANTERO GUADALUPE progenitora de la causante QAYA GUADALUPE DUPONT CANTERO con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Dpto.Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen, dirijo a Ud. la presente a fin de solicitar la colaboración de la poblacion para dar con el paradero de QAYA GUADALUPE DUPONT CANTERO, argentina, instruída, desocupada, de 22 años de edad, se ignora el DNI, domiciliada en la calle Iguazu Nº 896 del barrio Las Lomadas de la localida de Alto Los Cardales partido de Campana; nacida el 07 de Noviembre de 1995, quien resulta ser una persona del sexo femenino de contextura física delgada, de unos 1.65 metros, ojos de color marrones, cabellos cortos, castaños claros;como seña particula un tatuaje en el antebrazo izquierdo, con las cuatro fases de la luna y un tatuaje de la luna y una bruja ubicada a la altura del omóplato derecho, vistiendo en la oportunidad una pollera de jeans, un sueters de color negro y marrón a cuadros. Que en la fecha 21 de mayo de 2017 siendo aproximandamente las 20.41 horas la denunciante recibe a su número de teléfono 03489-15-565306 un mensaje de whatsapp, proveniente del número 0230-15-4698018 correspondiente a Nicolás Klarenberg, quien resulta ser el ex novio de Guadalupe, que el mencionado Nicolas refiere en dicho mensaje GUADA SABES ALGO DE QAY ES URGENTE, que la dicente responde QUE PASA y luego recibe un audio donde su hija explica que había sido golpeada y maltratada por su pareja, por lo que la deponente se dirije inmendiatamente a la carpa pudiendo observar que la misma estaba completamente vacía, que su hija se habia llevado todas sus pertenencias desconociendo su paradero. Se solicita colaboracion a DDI y Policia cient´fica.personal de esta dependencia se aboca a tareas de búsqueda en jurisdicción. Intervien UFI y J. Nº 2 Departamental. COLECTA ANUAL DE CARITAS: 10 y 11 DE JUNIO La Colecta es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente. El dinero recaudado en Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, brindar capacitación laboral, formación en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas escolares y universitarias y apoyo escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales. Además permitirá trabajar en la prevención y atención de emergencias climáticas y con personas en situación de calle, entre otras iniciativas de asistencia, de acuerdo a la realidad de cada lugar. Gracias al trabajo desinteresado de miles de voluntarios que organizan actividades en parroquias, salones, plazas y la vía pública en todo nuestro país y a la generosidad de tantas personas, instituciones, empresas y organizaciones comprometidas, la Colecta va creciendo año tras año. Renovemos nuestro compromiso y colaboremos con la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda concreta y efectiva a tantos hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad. Mail de contacto de Caritas Diocesana de Zárate - Campana: caritaszaratecampana2016@gmail.com. v.31.5 CARITAS PQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 9 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 27 de mayo a partir de las 22 hs. llega con un gran show en vivo el sentimiento nacional "LA NUEVA LUNA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros abonan solo $ 50 hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.27.5.