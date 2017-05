SABADO 27 DE MAYO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ANIVERSARIO 25 de Mayo Feliz aniversario, 12 años de amor, Julio Cesar Gonzalez le pido a Dios una fuerte recuperación y sanidad, te desea tu mujer: Margarita Graciela Lopez ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 11- 15,30 Hs Org Ballet Eluney Los esperamos a partir de las 15,30 horas para pasar dos horas a toda diversion donde se podra ganar mas de $ 6.000 en la gran loteria familiar. Aqui Abona lo que vale la entrada $ 130,00 y no paga mas y se puede llevar todos los premios en efectivo. Ademas hay una vuelta de $ 20,00 que se puede ganar mas de $ 3.000. Ingresa solo una persona x entrada , adquieralas hoy mismo en Jean Jaures 767, club estrella del Este, donde se realiza, calle Sivori 250, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.28.5. COLECTA ANUAL DE CARITAS: 10 y 11 DE JUNIO La Colecta es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente. El dinero recaudado en Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, brindar capacitación laboral, formación en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas escolares y universitarias y apoyo escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales. Además permitirá trabajar en la prevención y atención de emergencias climáticas y con personas en situación de calle, entre otras iniciativas de asistencia, de acuerdo a la realidad de cada lugar. Gracias al trabajo desinteresado de miles de voluntarios que organizan actividades en parroquias, salones, plazas y la vía pública en todo nuestro país y a la generosidad de tantas personas, instituciones, empresas y organizaciones comprometidas, la Colecta va creciendo año tras año. Renovemos nuestro compromiso y colaboremos con la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda concreta y efectiva a tantos hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad. Mail de contacto de Caritas Diocesana de Zárate - Campana: caritaszaratecampana2016 @gmail.com. v.31.5 VIAJE A LA VIRGEN DE SAN NICOLAS LIGA DE MADRES SAN MARTIN DE PORRES Invita a socias y amigos al viaje que se realizará el día sábado 10 de junio a las 8.30 hs desde la Capilla (Sarmiento y Bertolini). Llamar al 423541 (Betty) y 438012 (Rosita). v.9.6. CARITAS PQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 9 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puede hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 tel. 423574. Muchas gracias. v.9.6. PEQUEÑO HOMENAJE FAUSTO GAVAZZI Leyendo el diario l La Autentica Defensa del dia 24 de mayo del corriente año, comparto el recuerdo casi olvidado de nuestro héroe Fausto Gavazzi (Primer-teniente), que como muchos lucharon por la Patria dejando su vida en la batalla. Puedo agregar que los mayores no lo olvidamos, vivimos aquellos tristes momentos. A continuación paso a recordar en una poesía que escribí en noviembre de 1987 a su memoria un pequeño homenaje en este su mes aniversario. "Adiós Muchacho Nuestro" Pumas de acero titilaban entre nubes vibrante corazón henchido de entusiasmo defendiendo a la Patria desde el cielo cumplías tu misión, noble soldado. Oh Fausto! Tu destino era de fuego de fuego y luz, de sol, de descampado de firmamento, de nido de motores alas de pájaros, dolidos...quebrantados Ese gran espíritu de lucha te llevó a defender con maestría lo nuestro, lo querido desde siempre. el conjunto de abismos y de Islas. Adios querido y buen muchacho nuestro te despidió tu pueblo con orgullo Partiste...te has ido donde el cielo fue y será eternamente tuyo Sinceramente Nereyda Gomez (ex integrante del ExSalón Anual del Poema Ilustrado) Concurso de Fotografía "Mi Barrio, mi Escuela". Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana. V.31.5. HALLAZGO Se ha encontrado un llavero con 3 llaves en De Dominicis y belgrano el día martes a la mañana. Su dueño puede pasar por la redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.28.5. EN ADOPCION RESPONSABLE Regalo 1 gatito macho y dos hembras. Tratar al 15-310808. v.28.5. PERRO PERDIDO Hace 3 dias que Teo desapareció de su casa en el Barrio Don Francisco. El que lo haya visto, por favor llamar al 03489- 15485712. v.28.5. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de ELDA IRIS CAZENAVE, billetera color marrón en Zona Sarmiento y Ameghino. Se agradecerá su devolución. Tel. 15-561464. v.28.5. EXTRAVIO Se ha extraviado anteojos recetados en estuche azul. El que lo haya encontrado acercarlo a la redacción de nuestro diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias! v.28.5. AGRADECIMIENTO El Radio Club Campana agradece a la UOM en la persona de su secretario general Don Abel Furlan por la colbaoración prestada para continuar con las obras en nuestra sede. Nuevamente muchas gracias. v.28.5. FRASE DEL DIA Ningún problema económico tiene una solución puramente económica. John Stuart Mill (1806-1873) Filósofo y economista inglés. UN 27 DE MAYO 1527:El navegante Sebastián Caboto funda el Fuerte de Sancti Spiritu, en la actual provincia de Santa Fe sobre el Río Paraná. Se considera a este acto la primera acción de conquista española en el territorio. El fuerte fue atacado y destruido por los indígenas el 6 de enero de 1532. 1564:Muere Juan Calvino, teólogo y reformista protestante. 1789:Nace Felipe Pereyra Lucena. Participó en la defensa de la ciudad durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Fue más tarde un entusiasta defensor de la causa patriota durante los sucesos de Mayo de 1810. Luchó en Cotagaita y en la batalla de Suipacha. Murió el 20 de junio de 1811 tras la acción de Yuraycoragua. Tenía apenas veintidós años de edad. Su nombre está inscripto en la Pirámide de Mayo. 1810:La Junta de Gobierno de Buenos Aires invita al gobernador de Paraguay, don Bernardo Velasco, a sumarse al movimiento revolucionario. 1819:Simón Bolívar inicia desde Mantecal el cruce de los Andes. Más de dos meses después logrará liberar Nueva Granada. 1829:Muere el coronel Juan Ramón Estorba. Se incorporó a las fuerzas organizadas por la Junta de Gobierno y participó activamente en la lucha por la independencia. Había nacido en Montevideo el 13 de junio de 1790. 1875:Nace Jorge Newbery, precursor de la aviación argentina y uno de los fundadores del Aeroclub. Murió, víctima de un accidente aéreo el 1º de marzo de 1914. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)