DOMINGO 28 DE MAYO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo 11- 15,30 Hs Org Ballet Eluney Los esperamos a partir de las 15,30 horas para pasar dos horas a toda diversion donde se podra ganar mas de $ 6.000 en la gran loteria familiar. Aqui Abona lo que vale la entrada $ 130,00 y no paga mas y se puede llevar todos los premios en efectivo. Ademas hay una vuelta de $ 20,00 que se puede ganar mas de $ 3.000. Ingresa solo una persona x entrada , adquieralas hoy mismo en Jean Jaures 767, club estrella del Este, donde se realiza, calle Sivori 250, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.28.5. COLECTA ANUAL DE CARITAS: 10 y 11 DE JUNIO La Colecta es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente. El dinero recaudado en Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, brindar capacitación laboral, formación en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas escolares y universitarias y apoyo escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales. Además permitirá trabajar en la prevención y atención de emergencias climáticas y con personas en situación de calle, entre otras iniciativas de asistencia, de acuerdo a la realidad de cada lugar. Gracias al trabajo desinteresado de miles de voluntarios que organizan actividades en parroquias, salones, plazas y la vía pública en todo nuestro país y a la generosidad de tantas personas, instituciones, empresas y organizaciones comprometidas, la Colecta va creciendo año tras año. Renovemos nuestro compromiso y colaboremos con la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda concreta y efectiva a tantos hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad. Mail de contacto de Caritas Diocesana de Zárate - Campana: caritaszaratecampana2016@gmail.com. v.31.5 EL DOMINGO ES DE SAN LORENZO Este domingo bailamos en el Club San Lorenzo (Chiclana y Jacob Campana). A partir de las 21 hs actúa la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" y El CHINO y LA SONORA. Se regalan bonos para sorteo de un Viaje a la Isla Martín Garcia. Imperdible! v.28.5. ADRIANA MOLINA El equipo Directivo, docentes, Asociacion Cooperadora y miebros de la comunidad educativa del JARDIN DE INFANTES Nº914 recuerdan en el "Dia de la Maestra Jardinera " a la Sra Adriana Molina por las huellas imborrables que dejo en esta institucion y el valioso aporte realizado a la Educacion Inicial en su brillante carrera. FRASE DEL DIA Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King (1929-1968) Religioso estadounidense. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante VIVAS ANGEL ARIEL concubino de la causante IZQUIERDO MARMORA MRIA LUJAN con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. MATIAS SEBASTIAN FERREIROS me dirojo a ud a fin tenga a bien pedir ayuda a la población para dar con el paradero de la causante IZQUIERDO MARMORA MARIA LUJAN, de nacionalidad argentina DNI 26.268.311, nacida el día 03 de marzo de 1978, domiciliada en la calle venturas Cintas Nº 1670 del Barrio La Josefa de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física media, de aproximadamente 1.60 mts de altura, de tez blanca, cabellos de color castaño claro, de ojos color marrón, -que al momento de retirarse vestía: un buso de color verde con capucha, un pantalón de jeans de color azul, y un par de zapatos de los que no recuerda color, no recordando el dicente en este acto otras características. Que el día 24/05/17,siendo las 07.30 horas se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar al 03489-422534. V.28.5. Concurso de Fotografía "Mi Barrio, mi Escuela". Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana. V.31.5. HALLAZGO Se ha encontrado un llavero con 3 llaves en De Dominicis y belgrano el día martes a la mañana. Su dueño puede pasar por la redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.28.5. EN ADOPCION RESPONSABLE Regalo 1 gatito macho y dos hembras. Tratar al 15-310808. v.28.5. PERRO PERDIDO Hace 3 dias que Teo desapareció de su casa en el Barrio Don Francisco. El que lo haya visto, por favor llamar al 03489- 15485712. v.28.5. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de ELDA IRIS CAZENAVE, billetera color marrón en Zona Sarmiento y Ameghino. Se agradecerá su devolución. Tel. 15-561464. v.28.5. EXTRAVIO Se ha extraviado anteojos recetados en estuche azul. El que lo haya encontrado acercarlo a la redacción de nuestro diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias! v.28.5. LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA NORMAL PROMOCIONES E.N.E.C. EX DOCENTES Y PERSONAL Nos estamos reuniendo para festejar a nuestra escuela en un almuerzo, el próximo 16 de setiembre. Comunicate con tu promoción y con nosotros para confirmar la asistencia. Datos de contacto: -pablosm1964@hotmail.com -marialeja@live.com.ar. - 423942 / 422468 / 422173 / 421850. v.30.5. DANZAS ARABES AYMELEK SAR Abierta la inscripción Iniciación a la danza oriental (3 a 6 años). Clases infantil. Clases para adultos y juveniles. Bollywood (Danas de la India). Manejo de distintos elementos. A cargo de Aymelek Sar maestra y bailarina intérprete egresada de la ADS de Amir Thaleb. Bº La Josefa: Di Lucca 379. Záratex: Guemes 982. Facebook: Aymelek Sar. Cel: 011-50546668. **v.31.5.