Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 30 DE MAYO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA La libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del cambio social. John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político estadounidense. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. v.30.6. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 3 de junio a partir de las 22 hs llega con un gran show en vivo la reina de la canción "ANGELA LEIVA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros CON DESCUENTOS hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo va a perder!!! v.3.6. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "MI BARRIO, MI ESCUELA". Podrán participar los alumnos y exalumnos de la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Costa" de Campana. Las imágenes deberán girar en torno al barrio y a la Escuela Normal. Se valorará la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos. Presentación: enviar tres (3) fotografías, tomadas por el participante, al correo electrónico: ees06campana|@gmail.com incluyendo los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, e- mail, teléfono, si es alumno o exalumno, título, descripción de la misma (máximo 400 caracteres). Las imágenes deberán ser de 20 x 30 cm y podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original. Formato JPG con un peso máximo de 2 Megas. Las mismas se recibirán desde 09/05/17 hasta 11/08/17. Para mayor información ingresar al facebook 1917-2017 Centenario Escuela Normal Campana. V.31.5. DANZAS ARABES AYMELEK SAR Abierta la inscripción Iniciación a la danza oriental (3 a 6 años). Clases infantil. Clases para adultos y juveniles. Bollywood (Danas de la India). Manejo de distintos elementos. A cargo de Aymelek Sar maestra y bailarina intérprete egresada de la ADS de Amir Thaleb. Bº La Josefa: Di Lucca 379. Záratex: Guemes 982. Facebook: Aymelek Sar. Cel: 011-50546668. **v.31.5. CRUZADA SOLIDARIA Sin fines de lucro Les hablo con el corazón como lo hice siempre, dándole una mano a familias carenciadas gracias a su solidaridad y comprensión que siempre dijeron presente. Se necesita ropa de mujer grandes y niños que este limpia, calzado, ropero, cocina, alimentos no perecedero. No guarde eso que ud. ya no usa y le ocupa lugar pudiendo ayudar a otras personas, camas cunas, cobijas. No deje de llamar al 3489-441101 o 15-574004 o traerlo a Giobellini 904 esquina Pampa. Si en ese momento no estoy deje su telefono y en la bravedad lo llamaré. Simplemente Vecina Solidaria. Elsa de Correa. v.30.5. ---- Pág. siguiente (2/3)