JUEVES 1º DE JUNIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

FELIZ PRIMER AÑITO MIA GUADALUPE FERNANDEZ Mia: hoy es tu primer cumpleaños espero que lo pases bien con tus papis y toda tu familia. Bueno pasála lindo con tus papis, abuelos maternos y paternos, tíos maternos, y paternos, tus primos maternos y paternos, tus futuros padrinos y amistades te deseamos un feliz primer añito Mía. Flía. Aguirre-Fernandez. FRASE DEL DIA Cuando los hombres son puros, las leyes son inútiles; cuando son corruptos, las leyes se rompen. Benjamin Disraeli (1804-1881) Estadista ingles. BAILAMOS EN CARDALES Y CAMPANA Este sábado bailamos en Centro Jubilados "Los Cardales" a partir de las 21 hs con SUP. TROPICAL BARRIENTOS y este domingo bailamos en Club San Lorenzo Campana con el show de Beto Orlando (el romántico de América) y Tropical Barrientos. Imperdible!! v.4.6. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 3 de junio a partir de las 22 hs llega con un gran show en vivo la reina de la canción "ANGELA LEIVA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros CON DESCUENTOS hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo va a perder!!! v.3.6. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. v.30.6. 16º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN CAPACITARE El personal de la Fundación Capacitare saluda a sus autoridades en el 16º aniversario de su creación, felicitándolos por el amor con el que, día a día, realizan su trabajo y renovando su compromiso con la noble tarea de educar. INSTITUTO SUPERIOR CAPACITARE - INSTITUTO SECUNDARIO CAPACITARE COLEGIO PRIMARIO RITCHIE (CAMPANA y ZÁRATE) - JARDÍN MATERNAL Y DE INFANTES RITCHIE (CAMPANA) - JARDÍN MATERNAL Y DE INFANTES BROTECITOS (ZÁRATE) ----- ANSES: GRUPOS DE PAGO PARA HOY La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que hoy 1 de julio cobran los Titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos terminan en 0 y 1. SE HA EXTRAVIADO Documentacion a nombre de Ana Maria Fernandez, Pedro Luis Zeballos y Delia espinosa. Por favor si lo encuentra traerlos a esta redaccion Rocca 161 Campana. Gracias!!! v.4.6. EXTRAVIO Se extravió bolso negro con estudios médicos. Zona Clínica UOM. 425329. Estrada 1024. v.4.6.