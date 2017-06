VIERNES 2 DE JUNIO DE 2017

Cumpleaños

MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. SE HA EXTRAVIADO Documentacion a nombre de Ana Maria Fernandez, Pedro Luis Zeballos y Delia espinosa. Por favor si lo encuentra traerlos a esta redaccion Rocca 161 Campana. Gracias!!! v.4.6. EXTRAVIO Se extravió bolso negro con estudios médicos. Zona Clínica UOM. 425329. Estrada 1024. v.4.6. FRASE DEL DIA La patria no es la tierra. Sin embargo, los hombres que la tierra nutre son la patria. Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio. MARCELA N. GOMEZ AMIGA FELIZ CUMPLEAÑOS! "En el día de tu cumpleaños deseo que sigas recibiendo como regalo un año más de crecimiento espiritual, que todas las experiencias que has tenido sirvan para que madures y crezcas como un ser humano digno y merecedor de muchas bendiciones por ser una gran persona y mi mejor amiga". Nelda "BOMBEROS" 2 de Junio de 2017 Templo de solidaridad, de sentimientos sinceros son "ellos" nobles bomberos que integran nuestra sociedad, protegiendo a la ciudad. Acudiendo prestamente con su ayuda permanente a aquél que los necesita y con pasión infinita aparecen de repente. A esa gran institución que siempre está presente al servicio de la gente cumpliendo esa función, con total abnegación poniendo en riesgo sus vidas van curando las heridas con disciplina y valor donde está inmerso el amor y un corazón sin medidas. Raúl Berra Integrante de C.A.L. ---- Defensa Civil felicita en su día a los BOMBEROS VOLUNTARIOS Gran abrazo ---- ---- CARITAS PQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 9 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puede hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 tel. 423574. Muchas gracias. v.9.6. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante GOMEZ MIGUEL ANGEL concubino de la causante AIDA BELLENTIER con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Dpto Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. MATIAS SEBASTIAN FERREIROS dirijio a ud la presente a fin de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de AIDA BELLENTIER, de nacionalidad argentina DNI no recuerda nacida el 29 de junio de 1986 de 31 años de edad domiciliada en la calle Jujuy Nº 417 del Barrio Dignidad de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física media de aproximadamente 1.55 mts de estatura, de tez blanca, cabellos de color rubio, de ojos color verdes y de los menores BRIAN TOMAS GOMEZ, de 13 años de edad. DNI 46.743539 quien resulta ser de contextura física gruesa de 1.35 metros de estatura aproximadamente, de tez blanca, de cabellos largos de color castaño claro, de ojos color marrón, TOBIAS JOAQUIN GOMEZ, de 7 años de edad, DNI no recuerda, qien resultaser de contextura física delgada, de 1.10 metros de estatura aproximadamente, de tez blanca, de cabellos largos de color negro, de ojos color marrón . Que el denunciante desconoce la vestimenta que poseían los causantes al momento de ausentarse. Que el día 25/05/2017, siendo las 19.30 horas se retiró de su domicilio junto a sus tres hijos y hasta el momento no han regresado al mismo, desconociendo su paradero actual. Asimismo solicito se cumpla con el protocolo de estilo en los casos de Averiguación de Paradero, para que se establezca si se encuentra internada, sufrió accidente o se halle involucrado en algun hecho de esas caracteristicas. Cualquier información llamar a la comisaría 422534. V.9.6.