Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 3 DE JUNIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 3 de junio a partir de las 22 hs llega con un gran show en vivo la reina de la canción "ANGELA LEIVA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros CON DESCUENTOS hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo va a perder!!! v.3.6. FRASE DEL DIA El sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos. Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor español. CARITAS PQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 9 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puede hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 tel. 423574. Muchas gracias. v.9.6. BAILAMOS EN CARDALES Y CAMPANA Este sábado bailamos en Centro Jubilados "Los Cardales" a partir de las 21 hs con SUP. TROPICAL BARRIENTOS y este domingo bailamos en Club San Lorenzo Campana con el show de Beto Orlando (el romántico de América) y Tropical Barrientos. Imperdible!! v.4.6. MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. SE HA EXTRAVIADO Documentacion a nombre de Ana Maria Fernandez, Pedro Luis Zeballos y Delia espinosa. Por favor si lo encuentra traerlos a esta redaccion Rocca 161 Campana. Gracias!!! v.4.6. EXTRAVIO Se extravió bolso negro con estudios médicos. Zona Clínica UOM. 425329. Estrada 1024. v.4.6. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)