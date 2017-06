Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 4 DE JUNIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. v.6.6. SE HA EXTRAVIADO Documentacion a nombre de Ana Maria Fernandez, Pedro Luis Zeballos y Delia espinosa. Por favor si lo encuentra traerlos a esta redaccion Rocca 161 Campana. Gracias!!! v.4.6. EXTRAVIO Se extravió bolso negro con estudios médicos. Zona Clínica UOM. 425329. Estrada 1024. v.4.6. FRASE DEL DIA Toda revolución se evapora y deja atrás una estela de burocracia. Franz Kafka (1883-1924) Escritor checoslovaco. CENA SHOW KARAOEKE Sabado 10 - 21,30 Hs El ballet Eluney los invita a la cena show bailable y karaoke, sabado 10 a las 21,30 horas, Club Estrella del Este , Sivori 250, menu empanadas, ravioles con bolognesa, postre helado, bono contribucion por todo concepto $ 200,00 Bailamos con Armonizando con Ritmo. Adquiri tus tarjetas hoy mismo en Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, bailarines del Ballet. Imperdible. v.9.6. CARITAS PQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 9 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puede hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 tel. 423574. Muchas gracias. v.9.6. ---- Pág. siguiente (2/3)