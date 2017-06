MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2017

Cumpleaños

Entretenimiento Familiar Domingo 11- 15,30 Hs Org Ballet Eluney Los esperamos a partir de las 15,30 horas para pasar dos horas a toda diversion donde se podra ganar mas de $ 6.000 en la gran loteria familiar. Aqui Abona lo que vale la entrada $ 130,00 y no paga mas y se puede llevar todos los premios en efectivo. Ademas hay una vuelta de $ 20,00 que se puede ganar mas de $ 3.000. Ingresa solo una persona x entrada , adquieralas hoy mismo en Jean Jaures 767, club estrella del Este, donde se realiza, calle Sivori 250, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.11.6. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. v.6.6. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de: Flores Ceferino. Llamar al 444959 / 15-580213. v.7.6. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante GOMEZ MIGUEL ANGEL concubino de la causante AIDA BELLENTIER con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Dpto Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. MATIAS SEBASTIAN FERREIROS dirijio a ud la presente a fin de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de AIDA BELLENTIER, de nacionalidad argentina DNI no recuerda nacida el 29 de junio de 1986 de 31 años de edad domiciliada en la calle Jujuy Nº 417 del Barrio Dignidad de la ciudad de Campana. Quien resulta ser de contextura física media de aproximadamente 1.55 mts de estatura, de tez blanca, cabellos de color rubio, de ojos color verdes y de los menores BRIAN TOMAS GOMEZ, de 13 años de edad. DNI 46.743539 quien resulta ser de contextura física gruesa de 1.35 metros de estatura aproximadamente, de tez blanca, de cabellos largos de color castaño claro, de ojos color marrón, TOBIAS JOAQUIN GOMEZ, de 7 años de edad, DNI no recuerda, qien resultaser de contextura física delgada, de 1.10 metros de estatura aproximadamente, de tez blanca, de cabellos largos de color negro, de ojos color marrón . Que el día 25/05/2017, siendo las 19.30 horas se retiró de su domicilio junto a sus tres hijos y hasta el momento no han regresado al mismo, desconociendo su paradero actual. Cualquier información llamar a la comisaría 422534. V.7.6. FRASE DEL DIA La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Benjamin Franklin. CARITAS PQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 9 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Puede hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 tel. 423574. Muchas gracias. v.9.6. CENA SHOW KARAOEKE Sabado 10 - 21,30 Hs El ballet Eluney los invita a la cena show bailable y karaoke, sabado 10 a las 21,30 horas, Club Estrella del Este , Sivori 250, menu empanadas, ravioles con bolognesa, postre helado, bono contribucion por todo concepto $ 200,00 Bailamos con Armonizando con Ritmo. Adquiri tus tarjetas hoy mismo en Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, bailarines del Ballet. Imperdible. v.9.6. MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6.