DOMINGO 11 DE JUNIO DE 2017

MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. v.22.6. SE PERDIO MI GATA Se llama Cleopatra. Es tricolor en marrón oscuro. Tiene aprox. 2 años. Perdida entre las calles sarmiento, Moreno y Jean jaures. Si alguien la vio o sabe donde está llame a: Carolina 011-15-48891452. Fernando 03489-520041. v.11.6. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de: Flores Ceferino. Llamar al 444959 / 15-580213. v.11.6. FRASE DEL DIA Un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Miguel de Cervantes. AGRADECIMIENTO Ex Docentes y ex Alumnos de la ESCUELA NORMAL ("Caminando hacia los 100") agradecen a Directivos y personal del COLEGIO ARMONIA la colaboración brindada para que se realicen las reuniones programadas de los días 20 de abril y 23 de mayo en su establecimiento. Entretenimiento Familiar Domingo 11- 15,30 Hs Org Ballet Eluney Los esperamos a partir de las 15,30 horas para pasar dos horas a toda diversion donde se podra ganar mas de $ 6.000 en la gran loteria familiar. Aqui Abona lo que vale la entrada $ 130,00 y no paga mas y se puede llevar todos los premios en efectivo. Ademas hay una vuelta de $ 20,00 que se puede ganar mas de $ 3.000. Ingresa solo una persona x entrada , adquieralas hoy mismo en Jean Jaures 767, club estrella del Este, donde se realiza, calle Sivori 250, Bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.11.6.