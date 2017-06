MARTES 13 DE JUNIO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AVERIGUACION DE PARADERO Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la Sra. AVENDAÑO RITA CRISTINA de nacionalidad argentina, de 36 años de edad, domiciliada en la calle Salmini 1153 de la ciudad de Campana; quien se ausentara con sus dos hijos LAUTARO VALENTINO VENTRIGGI, de 11 años de edad, de contextura física media, 1.40 metros de estatura aproximadamente, tez blanca, cabellos color castaño ondulado, ojos color marrones y FRANCISCO VENTRIGGI, de 6 años de edad, contextura física delgada, 0.90 metros de estatura, tez blanca, cabellos largos de color castaño claro, ojos color marrón; quienes en el mes de marzo del año 2017 se retiraron de su domicilio y hasta el momento no han regresado al mismo, desconociendo su paradero actual. Cualquier información llamar a la comisaria de Campana tel. 422534. v.16.6. FRASE DEL DIA Amamos siempre en lo que tenemos. Lo que no tenemos cuando amamos. Fernando Pessoa (1888-1935) Poeta portugués. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 17 de junio a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo, La diosa Santafesina "DALILA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros con descuentos hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.16.6. LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESTÁ DE LUTO: FALLECIÓ ARIEL "WANA" CULZONI Tristísima noticia golpeó ayer a la comunidad de Campana, cuando en horas de la noche comenzó a circular a través de las redes sociales, que el Profesor Ariel Culzoni había fallecido. El "Wana", como cariñosamente lo llamaban sus íntimos, marcó un estilo y una huella, un antes y un después, en aquellos alumnos que pudieron compartir y disfrutar con él sus clases de Lengua y Literatura. Alegre, jovial y "compinche" de sus educandos, fue a su vez profundo y consecuente con un modelo de Educación desestructurada y de cercanía con el interés de los jóvenes y adolescentes; librando una batalla cultural en una franja amplia de nuestra sociedad. Querido y respetado por sus compañeros de trabajo, con un circulo de amistad inmenso que supo ganarse desde la muy temprana juventud, padre y esposo ejemplar; su pérdida genera un hondo pesar en toda la comunidad Campanense. "No sólo nos enseñó literatura, nos enseñó a ser positivos, a reírnos y se lo agradezco de todo corazón", "Jamás me divertí tanto con un profesor", "Tus clases leyendo Edipo Rey y el Mío Cid van a quedar por siempre en mi memoria"; son solo algunos de los mensajes que sus alumnos y ex alumnos comentaban en un emotivo recuerdo a través de las redes sociales. Enviamos un sentido pésame a toda su familia y su círculo más íntimo. Que en paz descanse. RECORDATORIA CABALLINI LUIS OSCAR 12/6/09 - 12/6/17 A 8 años de su partida al cielo, su hermano y demás familiares ruegan una oración por su eterno descanso. MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. v.22.6. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. v.30.6. ---- Pág. siguiente (2/3)