MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) HOSPITAL SAN JOSE AGRADECIMIENTO En nombre de la abuela María Nelly Ponce que días atrás sufrió un coma diabético agradezco el traslado de Bomberos Voluntarios, gracias también al personal de Seguridad del Hospital. A los doctores y enfermeras que la recibieron y la reanimaron y por último a los doctores y colaboradores de Terapia Intensiva. Mi madre está mucho mejor. Gracias Hospital San José!! Mil gracias!!! Su hija Elba Estela Ortiz MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. FRASE DEL DIA Ni el pasado existe ni el futuro. Todo es presente. Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) Escritor español. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. v.22.6. EP Nº 3 "ENRIQUE ROCCA" AGRADECE Nos es grato compartir con ustedes gesto en que nuestra comunidad educativa se vio beneficiada gracias a la generosidad y colaboración de otra institución,. en este caso la E.S.S Nº 3 nos brindo su apoyo con cortinados , calefactores y luminaria para las aulas. De esto se trata, "cooperar" haciendo algo para que junto a la acción de otros se consiga un determinado resultado, en nuestro caso se tejieron redes, se gestionó y se nos tendió una mano en beneficio de nuestros alumnos. Los buenos gestos se agradecen y se dan a conocer. ¡gracias a la dirección y a la asociación cooperadora que fueron tan gentiles y generosos! Comunidad educativa de EP N 3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 17 de junio a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo, La diosa Santafesina "DALILA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros con descuentos hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.16.6. AVERIGUACION DE PARADERO Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la Sra. AVENDAÑO RITA CRISTINA de nacionalidad argentina, de 36 años de edad, domiciliada en la calle Salmini 1153 de la ciudad de Campana; quien se ausentara con sus dos hijos LAUTARO VALENTINO VENTRIGGI, de 11 años de edad, de contextura física media, 1.40 metros de estatura aproximadamente, tez blanca, cabellos color castaño ondulado, ojos color marrones y FRANCISCO VENTRIGGI, de 6 años de edad, contextura física delgada, 0.90 metros de estatura, tez blanca, cabellos largos de color castaño claro, ojos color marrón; quienes en el mes de marzo del año 2017 se retiraron de su domicilio y hasta el momento no han regresado al mismo, desconociendo su paradero actual. Cualquier información llamar a la comisaria de Campana tel. 422534. v.16.6. CORAZONES ABIERTOS INFORMA CENA BAILE El sábado 8 de julio a las 21.30 hs se llevará a cabo nuestra Cena-Baile con la actuación de Carlitos Peiran y su teclado. tarjetas en venta atendemos de lunes a viernes de 14 a 17 hs en nuestra oficina Becerra 718. No reservamos lugar por telefono. C:D: v.30.6. ---- Pág. siguiente (2/3)