VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017

15 AÑOS Sol Eliana Lares 12 de junio 2017 Sol, ¡cómo paso el tiempo! Ya llegaron tus ansiados 15, quedó en el pasado esa niña chiquita y traviesa. Hoy estás entrando a otra etapa nueva en tu vida, llena de sueños, felicidad y alegrías. Espero que disfrutes cada instante de ese gran día; fueron muchas las horas, pero ha llegado el momento, disfrutálos "a full" y que esa noche perdure en el tiempo para siempre. Sé feliz y nunca dejes de sonreir. Te lo deseamos con todo nuestro amor Sonia, Rubén, Debo, Rene y toda tu familia..... HALLAZGO Se ha encontrado en Bº Lubo documentación a nombre de PEREYRA MACARENA AYELEN. Su dueña puede retirarlo de 8 a 18 hs por Rocca 161 Campana (redacción de este diario). v.18.6. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de ZAPATA ELBA M. en Becerra entre San Martín y Rocca. Su dueña puede pasar por la redacción de este diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.18.6. 18 DE JUNIO DE 2017 FELIZ DIA DEL PADRE FELIZ DIA DE LA FAMILIA Para todo aquel que tiene en su corazón el sentir de padre, primeramente a mi Dios su amor incomprable de Padre Eterno Creador de todo mi ser. A mi Padre Adolfo por el cual fui engendrada en el vientre de mi madre muy especialmente a mi amado padre espiritual Pastor Armando Solís, quien me dado el nacimiento espiritual para poder algún día abrazarme eternamente con Jesús y ser siempre animada y consolada por El. Atte. Hna. Patricia Shuster Hna en la fe judeo mesiánica. v.18.6. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 17 de junio a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo, La diosa Santafesina "DALILA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros con descuentos hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.16.6. CORAZONES ABIERTOS INFORMA CENA BAILE El sábado 8 de julio a las 21.30 hs se llevará a cabo nuestra Cena-Baile con la actuación de Carlitos Peiran y su teclado. tarjetas en venta atendemos de lunes a viernes de 14 a 17 hs en nuestra oficina Becerra 718. No reservamos lugar por telefono. C:D: v.30.6. AVERIGUACION DE PARADERO Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la Sra. AVENDAÑO RITA CRISTINA de nacionalidad argentina, de 36 años de edad, domiciliada en la calle Salmini 1153 de la ciudad de Campana; quien se ausentara con sus dos hijos LAUTARO VALENTINO VENTRIGGI, de 11 años de edad, de contextura física media, 1.40 metros de estatura aproximadamente, tez blanca, cabellos color castaño ondulado, ojos color marrones y FRANCISCO VENTRIGGI, de 6 años de edad, contextura física delgada, 0.90 metros de estatura, tez blanca, cabellos largos de color castaño claro, ojos color marrón; quienes en el mes de marzo del año 2017 se retiraron de su domicilio y hasta el momento no han regresado al mismo, desconociendo su paradero actual. Cualquier información llamar a la comisaria de Campana tel. 422534. v.16.6. FRASE DEL DIA Las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente, sólo algo vivo puede ir contracorriente. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. v.22.6.