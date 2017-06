DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2017

Cumpleaños

DIA DEL PADRE RAUL ROBERTO TORREZ Solo te queremos decir gracias. Gracias por todo lo que hacés día a día por nosotros, por enseñarnos el mejor camino de la vida, por enseñarnos a valorar lo que tenemos y lo que no. Solo gracias Viejo que tengas un hermoso día te lo deseamos de todo corazón tus hijos Sergio Nicolás y Yanina y tu esposa Nora. Felíz dia del padre!! HOY BAILAMOS EN SAN LORENZO Gran Baile Familiar en Club San Lorenzo a partir de las 21 hs actua EL CHINO Y LA SONORA y por primera vez CUMBIA SIMPLE. Buffet completo. Entrada general solo $ 70. Imperdible!! AUGURIOS Felíz cumpleaños (12 de junio) y felíz dia de la familia para mi amiga del alma Noemí Cheves de Quiroz que en este día querida Noemí y junto a toda la familia sientan mas que nunca el amor de Dios y su protección divina. Stte. Patricia Shuster. Hna en la fe judeo mesianica. FRASE DEL DIA Vivir es hacer recuento de lo vivido. Julián Marías (1914-2005) Filósofo español. HALLAZGO Se ha encontrado en Bº Lubo documentación a nombre de PEREYRA MACARENA AYELEN. Su dueña puede retirarlo de 8 a 18 hs por Rocca 161 Campana (redacción de este diario). v.18.6. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de ZAPATA ELBA M. en Becerra entre San Martín y Rocca. Su dueña puede pasar por la redacción de este diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.18.6. MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. ---- PADRE Padre, figura sublime, quiero en su día su imagen resaltar. Timonel de ese barco familiar, prototipo de noble autoridad que expresa con total sinceridad, cuando ofrece el consejo sano con la palabra y su gesto humano nos enseña un camino de verdad. Y nos brinda con inmensa claridad toda la luz de su infinito amor, cumpliendo con orgullo esa misión la que Dios en la tierra le encargó que es llevar a los hijos de la mano por un sendero de paz y de bondad con su ejemplo pleno de humildad... Es un ángel que el cielo nos prestó. Cuando el tiempo apague su fuego, sus pasos se vuelvan torpes y lentos respetemos sus costumbres, sus silencios disimulemos todos sus errores los rezongos, olvidos y dolores. Pensemos que la vida es una rueda que lenta e inexorablemente gira... Y mañana seremos los actores! Raúl Berra Integrante de C.A.L.