Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CORAZONES ABIERTOS INFORMA CENA BAILE El sábado 8 de julio a las 21.30 hs se llevará a cabo nuestra Cena-Baile con la actuación de Carlitos Peiran y su teclado. tarjetas en venta atendemos de lunes a viernes de 14 a 17 hs en nuestra oficina Becerra 718. No reservamos lugar por telefono. C:D: v.30.6. AGRADECIMIENTO A todos pero a todos los quye el domingo 11 de junio estuvieron en mi cumpleaños Nº 84, desde los familiares locales como a los de lejos, amigos, vecinos que llenaron la parrilla, a todos ellos les agradezco la atención que tuvieron conmigo. Vinieron de San Antonio de Areco, Concepcción del Uruguay, Pacheco, Maquinista Savio, Zárate, etc. Están todos invitados para el próximo año. De corazón gracias! Ramón Bergara LOS ALUMNOS DE 6º AÑO DEL COLEGIO SIGLO XXI AGRADECEN A Tango Sport. Piolín. Punta del Diablo. Berenice. De Tal Palo. Eclipse.Narrow. Petroleo. Pilar Joyas. Ranitas. Mónica Olivera. Solo Ella. Por la colaboración para el Bingo realizado el día sábado 10 de junio con el objetivo de recaudar fondo para la fiesta de egresados. Muchísimas gracias!! PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. v.30.6. FRASE DEL DIA El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 24 de junio a partir de las 22 hs, llegan con una gran fiesta santafesina dos grandes en vivo: "NICO MATTIOLI y LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.24.6. EXTRAVIO Se extravió libreta Universitaria de la U.T.N, al nombre de Diego Nicolas D'aversa, por favor el que la encuentre comunicarse al 15 654329. Muchas Gracias. v.23.6. AGRADECIMIENTO El equipo directivo de la EPNº 12 y EP Nº 7 agradece y felicita a los alumnos de 4to año por haber participado en la jura de la bandera realizada este 20 de junio. AGRADECIMIENTO La EP Nº 12 agradece al sr intendente Sebastian Abella y a sus colaboradores por el préstamo de colectivo para que los alumnos de 4to año pudiesen estar presentes en la jura de la bandera . Los niños estaban felices de haber sido partícipe de dicho evento. Gracias totales equipo docente y directivo. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. ---- Pág. siguiente (2/3)