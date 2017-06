Cumpleaños

JUEVES 22 DE JUNIO DE 2017

MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. CAMPANA AMANECER LITERARIO INFORMA: Con gran alegría recibimos buenas noticias de varios integrantes de CAMPANA AMANECER LITERARIO. En XIV Concurso Foro Internacional de Arte y Literatura Puente de Palabras del Mercosur-Rosario- han recibido Diploma de Honor y Antología Raúl Berra, Elba Andurell, Rosa Mionis y Stella Maris González Chuquel. En el Certamen "56 Concurso Internacional de Poesía y Narrativa "Premio a la palabra 2017" Stella Maris González Chuquel recibió Mención de Honor en Poesía y Mención de Honor en Narrativa. En el Certamen "Premio de Literatura Tres de Febrero 2016" recibió Rosa Mionis Primera Mención Especial del jurado, medalla y antología donde se reunieron todos los finalistas. Para todos ellos nuestras sinceras felicitaciones DISTINCION Mi más sincera distinción a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 "René Favaloro" por la confección de la bandera tejida a crochet que realizaron en conjunto. Dicha bandera nacional que es tamaño de una pizarra grande. La pieza artesanal tiene un colorido respalndeciente. Mis mayores respetos, especialmente a la Sra. Vicedirectora Prof. Rita Fernandez, a los alumnos y alumnas y al personal de preeceptoría por haber logrado este hermoso trabajo con tanto esfuerzo. Atte. Profesora Patricia Shuster. v.22.6. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 24 de junio a partir de las 22 hs, llegan con una gran fiesta santafesina dos grandes en vivo: "NICO MATTIOLI y LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.24.6. FRASE DEL DIA Jamás desesperes, aun estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Miguel de Unamuno. RADIOFONICAS "ENCUENTROS CON TU ALMA" FM Simple 97.3 Idea y conducción: Silvia Fiorentino. Los domingos de 22 a 0 hs vibrando con la música y el romanticismo de poemas, reflexiones y todo el amor que alimenta el Alma. Te espero, encontráte conmigo, sintonizando la radio mas escuchada FM Simple 97.3. Puesta en el aire: Facundo Abatángelo. Nuestras vías de comunicación: 03489-432965 / 438440. Web: www.fmsimplecampana.com.ar. v.25.6. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 15,30 Hs Los esperamos para compartir dos horas con grandes premios este domingo 25 de jumio en el Club Estrella del Este, Sivori 250. Es unico aqui abonas la entrada y particpas con una serie de todas las vueltas y podes ganar mas de $5000 en efectivo. Entradas en venta en Jean Jaures 767- Bailarines del Ballet Eluney - llama al 15 570418. Ingresa solo 1 persona x entrada. v.25.6. EXTRAVIO Se extravió libreta Universitaria de la U.T.N, al nombre de Diego Nicolas D'aversa, por favor el que la encuentre comunicarse al 15 654329. Muchas Gracias. v.23.6. LOS ALUMNOS DE 6º AÑO DEL COLEGIO SIGLO XXI AGRADECEN A Tango Sport. Piolín. Punta del Diablo. Berenice. De Tal Palo. Eclipse.Narrow. Petroleo. Pilar Joyas. Ranitas. Mónica Olivera. Solo Ella. Por la colaboración para el Bingo realizado el día sábado 10 de junio con el objetivo de recaudar fondo para la fiesta de egresados. Muchísimas gracias!! PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. v.30.6.