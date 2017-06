Cumpleaños

VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) RADIOFONICAS "ENCUENTROS CON TU ALMA" FM Simple 97.3 Idea y conducción: Silvia Fiorentino. Los domingos de 22 a 0 hs vibrando con la música y el romanticismo de poemas, reflexiones y todo el amor que alimenta el Alma. Te espero, encontráte conmigo, sintonizando la radio mas escuchada FM Simple 97.3. Puesta en el aire: Facundo Abatángelo. Nuestras vías de comunicación: 03489-432965 / 438440. Web: www.fmsimplecampana.com.ar. v.25.6. FRASE DEL DIA La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates. FELIZ CUMPLEAÑOS "KIARITA" La princesita de la familia hoy cumple años. Te amamos con todo el corazón tus abuelitos!!! Tu llegada nos llenó de alegría y hoy te festejamos tu 1er. añito. Te quiero mucho tu niñera, tu tía Lola y la Ponchy. CUMPLEAÑOS CLAUDIO N. AZAMOR 23/06/65 - 23/06/17 En el día en que cumpliría 52 años, sus familiares piden y agradecen una oración en su memoria. Te extrañamos, te necesitamos. Siempre viviras en nuestros corazones Tu Familia EXTRAVIO Se extravió libreta Universitaria de la U.T.N, al nombre de Diego Nicolas D'aversa, por favor el que la encuentre comunicarse al 15 654329. Muchas Gracias. v.23.6. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. v.30.6. CORAZONES ABIERTOS INFORMA CENA BAILE El sábado 8 de julio a las 21.30 hs se llevará a cabo nuestra Cena-Baile con la actuación de Carlitos Peiran y su teclado. tarjetas en venta atendemos de lunes a viernes de 14 a 17 hs en nuestra oficina Becerra 718. No reservamos lugar por telefono. C:D: v.30.6. MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. ---- Pág. siguiente (2/3)