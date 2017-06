Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) RADIOFONICAS "ENCUENTROS CON TU ALMA" FM Simple 97.3 Idea y conducción: Silvia Fiorentino. Los domingos de 22 a 0 hs vibrando con la música y el romanticismo de poemas, reflexiones y todo el amor que alimenta el Alma. Te espero, encontráte conmigo, sintonizando la radio mas escuchada FM Simple 97.3. Puesta en el aire: Facundo Abatángelo. Nuestras vías de comunicación: 03489-432965 / 438440. Web: www.fmsimplecampana.com.ar. v.25.6. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 15,30 Hs Los esperamos para compartir dos horas con grandes premios este domingo 25 de jumio en el Club Estrella del Este, Sivori 250. Es unico aqui abonas la entrada y particpas con una serie de todas las vueltas y podes ganar mas de $5000 en efectivo. Entradas en venta en Jean Jaures 767- Bailarines del Ballet Eluney - llama al 15 570418. Ingresa solo 1 persona x entrada. v.25.6. FRASE DEL DIA Existirá la verdad aunque el mundo perezca. San Agustín (354-430) Obispo y filósofo. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 24 de junio a partir de las 22 hs, llegan con una gran fiesta santafesina dos grandes en vivo: "NICO MATTIOLI y LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general, damas y caballeros $ 50 hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.24.6. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. v.30.6. CORAZONES ABIERTOS INFORMA CENA BAILE El sábado 8 de julio a las 21.30 hs se llevará a cabo nuestra Cena-Baile con la actuación de Carlitos Peiran y su teclado. tarjetas en venta atendemos de lunes a viernes de 14 a 17 hs en nuestra oficina Becerra 718. No reservamos lugar por telefono. C:D: v.30.6. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 15,30 Hs Los esperamos para compartir dos horas con grandes premios este domingo 25 de jumio en el Club Estrella del Este, Sivori 250. Es unico aqui abonas la entrada y particpas con una serie de todas las vueltas y podes ganar mas de $5000 en efectivo. Entradas en venta en Jean Jaures 767- Bailarines del Ballet Eluney - llama al 15 570418. Ingresa solo 1 persona x entrada. v.25.6. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. v.25.6. LABRADORA PERDIDA Marian Aguilar publicó en el muro de Ani Animales Campana la foto de esta perra perdida. Fue encontrada en el estacionamiento del Carreofour de Ruta 9. "Es labradora. Gorda. Bien cuidada", aclara la benefactora. ---- Pág. siguiente (2/3)