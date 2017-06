DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017

Cumpleaños

RADIOFONICAS "ENCUENTROS CON TU ALMA" FM Simple 97.3 Idea y conducción: Silvia Fiorentino. Los domingos de 22 a 0 hs vibrando con la música y el romanticismo de poemas, reflexiones y todo el amor que alimenta el Alma. Te espero, encontráte conmigo, sintonizando la radio mas escuchada FM Simple 97.3. Puesta en el aire: Facundo Abatángelo. Nuestras vías de comunicación: 03489-432965 / 438440. Web: www.fmsimplecampana.com.ar. v.25.6. FRASE DEL DIA La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principio sobre los cuales fué fundado. Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés. URIEL MANKIU 25.6.2017 Mi vida parece mentira como has crecido. ya cumpliste 8 añitos. Uri sabes que vos sos mi primero en todo en mi vida. Mi primer nieto, mi primer principito. Sabes que la abuela te adora, espero que sigas siendo la personita que sos. Sabes que nosotros te amamos mi vida de la abuela, sos hermoso sos mi bebote. es el deseo que la pases bien en tu cumple, el deseo de tu abuela Norma tu abuelo Juan, tu tía Guada, tu padrino Juanjo, tía Yoli, primos Ulises y Siro. Te amamos felíz cumple!!! AGRADECIMIENTO Docentes y alumnos de 5º y 6º Año de la E.P. Nº 21 del barrio San Felipe agradecen infinitamente el haber otorgado el transporte para el viaje a "La Serenísima" a la Sra. Directora de Educación Milva Lopez Pereyra y por su intermedio al Sr. Intendente de Campana Don Sebastian Abella. SE ME PERDIO MI GATITA El sábado 20 de mayo se perdió mi gatita de dos años aproximadamente entre las calles Sarmiento, Jean Jaures y 9 de julio. Es una gata tricolor, predominando los colores oscuros. Es cariñosa y muy juguetona. Por favor si alguien la vio o la tiene le pido que se comunique conmigo. La extrañamos un montón. Telefono 011-1548891452 email carolinacremon@hotmail.com. v.25.6. MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 15,30 Hs Los esperamos para compartir dos horas con grandes premios este domingo 25 de jumio en el Club Estrella del Este, Sivori 250. Es unico aqui abonas la entrada y particpas con una serie de todas las vueltas y podes ganar mas de $5000 en efectivo. Entradas en venta en Jean Jaures 767- Bailarines del Ballet Eluney - llama al 15 570418. Ingresa solo 1 persona x entrada. v.25.6.