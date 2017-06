MARTES 27 DE JUNIO DE 2017

Cumpleaños

PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. v.30.6. Club Social Campana Av. Rocca 295 - CAMPANA Fundado el 25 de Junio de 1900 1900 - 2017 A 117 años de su fundación, recordamos a los socios fundadores y primera Comisión Directiva. Del mismo modo queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a los asociados, vecinos y autoridades de la ciudad de Campana, que apoyaron y acompañaron a la institución durante el transcurso de su historia. La Actual Comisión Directiva Campana, 25 de junio de 2017 MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! V.29.6. FRASE DEL DIA Hemos caído tan bajo que la reformulación de lo obvio es la primera obligación de un hombre inteligente. George Orwell (1903-1950) Escritor británico. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 1º de julio a partir de las 22 hs llega con un gran show en vivo el AMO y SEÑOR DEL AMOR "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atencion: Damas gratis, gratis, gratis hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!