MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2017

CUMPLE MES Bianca Abigail Bonora 28-5-2017 Feliz primer mes de vida .!! Llenaste nuestros días de alegría y amor..sos una bendición para toda la familia, te amamos bebota hermosa...tus papás, tíos y hermano Jeremías. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 1º de julio a partir de las 22 hs llega con un gran show en vivo el AMO y SEÑOR DEL AMOR "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atencion: Damas gratis, gratis, gratis hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! FRASE DEL DIA La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español. MATINÉE DEL KARAOKE Se acerca una nueva matinée organizada por el Grupo Esperanza, donde podrás cantar tu tema favorito. Vení preparado para divertirte a lo grande. Te esperamos el viernes 30 de junio. De 19:00 a 22:00 hs. Casa Esperanza Buenos Aires 205 No te lo podés perder…!!! PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana.