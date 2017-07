DOMINGO 2 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

JUBILEO MATRIMONIAL 2016 INVITA A los matrimonios que durante el año 2017 cumplan 25, 50 y 60 años de casados que vivan y/o se hayan casado en Campana, que aún no fueron convocados y deseen renovar sus votos viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, solicitamos se acerquen el día martes 11 de julio a las 20 hs a una reunión informativa en las instalaciones del subsuelo de la Catedral Santa Florentina. Esperamos contar con su grata presencia. v.2.7. EXTRAVIO Se ha extraviado Pase de Discapacidad a nombre de Ojeda Roberto. Quien lo haya encontrado comunicarse con el 432047 o llevarlo a Colón 938. v.2.7. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 15,30 hs Orga: Ballet Eluney Los esperamos el dia de la patria desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este , Sivori 250 Campana, para compartir la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada $ 130,00, ya participa de los mas de $ 6.000,00 en efectivo , ademas con la jugada extra puede ganarse $ 3200,00 . Ingresa solo 1 persona por entrada, ya estan en venta en Jean Jaures 767, Club , Radio Simple, bailarines del Ballet Eluney o llame y reserve al 3489 15 570418.- v.9.7. AVERIGUACION DE PARADERO En I:P:P: caratulada AVERIGUACION PARADERO denunciante ARRIGONE JORGE ALBERTO -causante- ARRIGONE PABLO ISMAEL, con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Departamento Judicial Zárate-Campana, solicito a ud quiera tener bien de difundir en este matutino circunstancias personales del causante PABLO ISMAEL ARRIGONE, argentino de 31 años de edad, soltero, instrído, desocupado, domiciliado en calle Rómulo Otamendi 1175 de este medio DNI 32.252.276, nacido el día 19/5/1986 en Villa Ballester Pcia. de Buenos Aires, siendo de aproximadamente 1.75 m de altura, delgado, cutis blanco, cabellos entre cortos negros, posee tatuaje en su espalda de una iguana y un trivel, en su torax un círculo de color verde y en su pierna derecha una guitarra con las iniciales NAC. Se ignora vestimenta. El mismo se ausentó de la Granja Viaje de Vuelta de este medio. Cualquier información dirigirse a la comisaria de Campana o llamar al tel. 422534// 422025. v.2.7. LOS CUMBIEROS DE SANTA FE EN SAN LORENZO Este domingo bailamos en Club San Lorenzo (Campana) actúa por primera vez desde Santa Fe Los Cumbieros de santa Fe en un show espectacular. Además el Chino y la Sonora. A partir de las 21 hs veni al verano de San Lorenzo. Viernes 7 de julio Los Palmeras en el Club Ciudad de Campana. v.2.7. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SABADO 15 DE JULIO 14 HS A beneficio de los egresados de la EP 20 J.J. de Urquiza. Habrá sorteos y sorpresas premios en efectivo. Con la entrada participas de la última vuelta. Gran premio final. Servicio de buffet. Entradas en venta en San Juan 185 o al 15-455726. Los esperamos!!