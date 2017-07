MARTES 4 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS 4-7-2012 ISABELLA! FELICES 5 AÑOS QUE SEAS MUY FELIZ HOY Y SIEMPRE. TE AMAMOS MUCHO. MAMÁ, TÍA IRINA, ABU SUSY Y ABU TOTI PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. V.30.7. Entretenimiento Familiar domingo 9 - 15,30 hs Orga: Ballet Eluney Los esperamos el dia de la patria desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este , Sivori 250 Campana, para compartir la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada $ 130,00, ya participa de los mas de $ 6.000,00 en efectivo , ademas con la jugada extra puede ganarse $ 3200,00 . Ingresa solo 1 persona por entrada, ya estan en venta en Jean Jaures 767, Club , Radio Simple, bailarines del Ballet Eluney o llame y reserve al 3489 15 570418.- v.9.7. DEFENSORES DE LA ESPERANZA En busca de chicos Cat. 04-03-06-07-09-09 y 2010. Queres vestir nuestros colores? Jugar todos los findes? Participamos en la Liga Zarateña, acercate a nuestras prácticas lunes miércoles y viernes a partir de las 17 hs Cat. 02-03. Martes y jueves a partir de las 17 hs Cat. 04-06-07-08-09 y 2010. Te esperamos en Tierra del Fuego entre Misiones y Namuncurá. v.3.7. CORAZONES ABIERTOS INFORMA CENA BAILE El sábado 8 de julio a las 21.30 hs se llevará a cabo nuestra Cena-Baile con la actuación de Carlitos Peiran y su teclado. tarjetas en venta atendemos de lunes a viernes de 14 a 17 hs en nuestra oficina Becerra 718. No reservamos lugar por telefono. C:D: v.7.7. FRASE DEL DIA La peor verdad sólo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final, un disgusto grande. Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español. AGRADECIMIENTO Por medio de la presente nuestra familia agradece a la Guardia, a UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y a UCO (Unidad Coronaria) del Hospital San Jose de Campana por la atención para con la paciente Elsa Susana Leiva. El respeto y la calidad humana fue de gran apoyo para nosotros a pesar del doloroso momento. También queremos destacar la pronta acción del 911 y de los Bomberos Voluntarios de Campana que incansablemente trabajan ayudando a toda la comunidad campanense. Nuevamente gracias: Familia Leiva-Crouch. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 8 de julio a partir de las 22 hs llegan dos grandes en vivo, LOS LIRIOS DE SANTA FE y SERGIO MORAN. Venga a bailar y a divertise al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: solo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno de 9 a 13 hs.) y en Zárate 93.9 Sarmiento 365. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.8.7. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SABADO 15 DE JULIO 14 HS A beneficio de los egresados de la EP 20 J.J. de Urquiza. Habrá sorteos y sorpresas premios en efectivo. Con la entrada participas de la última vuelta. Gran premio final. Servicio de buffet. Entradas en venta en San Juan 185 o al 15-455726. Los esperamos!! v.14.7. ---- Pág. siguiente (2/3)