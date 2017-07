SABADO 8 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 14 de julio se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, bindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Mucha gracias. v.14.7. SE NECESITA RECUPERAR Documentación a nombre de Freiwald Diane extraviada en la zona de la Universidad de Luján. Cualquier información llamar al tel. 011-15-59697878. v.9.7. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Maldonado Rogelia. Se agradecerá su devolución. Comunicarse al 15-628151 / 15-542689. v.12.7. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de MARIA SOL CALVI. Por favor quien la haya encontrado dejarlas en la redacción de este matutino Rocca 161. v.9.7. PROBLEMAS CON DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR! N.A. Narcóticos Anónimos Gratuito y Confidencial Direccion:Verdi y Luis Costa. Horario: martes y jueves de 20 a 22 hs. Domingos: 19 a 21 hs. Grupo Date Una Oportunidad Campana. V.30.7. JUBILEO MATRIMONIAL 2016 INVITA A los matrimonios que durante el año 2017 cumplan 25, 50 y 60 años de casados que vivan y/o se hayan casado en Campana, que aún no fueron convocados y deseen renovar sus votos viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, solicitamos se acerquen el día martes 11 de julio a las 20 hs a una reunión informativa en las instalaciones del subsuelo de la Catedral Santa Florentina. Esperamos contar con su grata presencia. v.9.7. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante RICARDO HECTOR DE NAPOLI progenitor de LUCAS RICARDO DE NAPOLI con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen dirijo a ud la presente a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se brinde colaboraciónpara dar con el paradero del causante LUCAS RICARDO DE NAPOLI argentino de 23 años de edad DNI Nº 38.525.756 quien resulta ser de contextura física delgado, de 1,80 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos con cresta negros, ojos marrones sin seña particular. Vestía al momento de retirarse campera color negra y jeans azul. El causante se encuentra bajo tratamiento psicológico por trastorno de personalidad y abstinencia, con medicación. Que en el día de la fecha y siendo las 11 hs se retiró de la Granja Viaje de Vuelta donde se hallaba internado por problemas de adicción a las drogas, sito en Barrio Otamendi y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información llamar a los tel. 422534 (Comisaría Campana). 441479 (Comando de Patrullas) 423263 (Policia local) 427020 (Ci.MO.PU). v.9.7. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 8 de julio a partir de las 22 hs llegan dos grandes en vivo, LOS LIRIOS DE SANTA FE y SERGIO MORAN. Venga a bailar y a divertise al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: solo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno de 9 a 13 hs.) y en Zárate 93.9 Sarmiento 365. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.8.7. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 9 - 15,30 HS Orga: Ballet Eluney Los esperamos el dia de la patria desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este , Sivori 250 Campana, para compartir la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada $ 130,00, ya participa de los mas de $ 6.000,00 en efectivo , ademas con la jugada extra puede ganarse $ 3200,00 . Ingresa solo 1 persona por entrada, ya estan en venta en Jean Jaures 767, Club , Radio Simple, bailarines del Ballet Eluney o llame y reserve al 3489 15 570418.- v.9.7.