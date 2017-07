Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 11 DE JULIO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FERIA AMERICANA El viernes 14 de julio se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, bindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Mucha gracias. v.14.7. CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El próximo viernes 14 de julio el Círculo realiza la 2da. charla del presente año. En esta oportunidad el disertante Sr. Guillermo Stamponi, rendirá homenaje al compositor y director Armando Pontier. Se escuchará música grabada y en vivo por intérpretes de la peña. Biblioteca Pública Municipal. Viernes 14 18.30 hs. Entrada libre y gratuita. Auspicia Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. v.14.7. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de julio a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo, el Romántico Mas Caliente: "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general con descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.15.7. FRASE DEL DIA El poseer no existe, existe solamente el ser: ese ser que aspira hasta el último aliento, hasta la asfixia. Franz Kafka (1883-1924) Escritor checoslovaco. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SABADO 15 DE JULIO 14 HS A beneficio de los egresados de la EP 20 J.J. de Urquiza. Habrá sorteos y sorpresas premios en efectivo. Con la entrada participas de la última vuelta. Gran premio final. Servicio de buffet. Entradas en venta en San Juan 185 o al 15-455726. Los esperamos!! v.14.7. RECORDATORIO Al amigo y Dr. Aldo Illarramendi Partió nuestro íntimo amigo. Los distintos momentos de la vida nos unen y nos separan. Ya sea el trabajo, los viajes, los hijos, los nietos... Pero los lazos de auténtica amistad perduran y entrelazan los días. Así avanzamos, compartimos largas charlas, almuerzos, cenas, numerosos cafecitos, salidas y hasta vacaciones con las familias. Hoy nos invade un profundo vacío, trataremos de llenarlo con recuerdos gratos e intensos, alegres y de los otros. Siempre te recordaremos con una sonrisa, esa que nos regalabas al decirnos ¡Chau chicos! Matilde y Mario Rafael SE BUSCA YORSHIRE TERRIER Color fuego, tiene 7 años y macho. Lo buscamos desesperados!! Llamar al número 3489-360164 y al 3489-349126. Se perdió el día 7/7/17 a las 16 hs. v.13.7. SE NECESITA RECUPERAR Documentación a nombre de Freiwald Diane extraviada en la zona de la Universidad de Luján. Cualquier información llamar al tel. 011-15-59697878. v.11.7. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Maldonado Rogelia. Se agradecerá su devolución. Comunicarse al 15-628151 / 15-542689. v.12.7. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de MARIA SOL CALVI. Por favor quien la haya encontrado dejarlas en la redacción de este matutino Rocca 161. v.12.7. ----- Pág. siguiente (2/3)