MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2017

CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de julio a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo, el Romántico Mas Caliente: "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general con descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.15.7. CENTRO DE JUBILADOS DEL PETROLEO INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados y compañeros en actividad a un almuerzo familiar el 15 de julio las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponible en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas valor socios $ 250 invitados $ 300. LA COMISION. v.14.7 FRASE DEL DIA No hay más uniones legítimas que las que están gobernadas por una verdadera pasión. Stendhal (1783-1842) Escritor francés. SE BUSCA YORSHIRE TERRIER Color fuego, tiene 7 años y macho. Lo buscamos desesperados!! Llamar al número 3489-360164 y al 3489-349126. Se perdió el día 7/7/17 a las 16 hs. v.13.7. SE NECESITA RECUPERAR Documentación a nombre de Freiwald Diane extraviada en la zona de la Universidad de Luján. Cualquier información llamar al tel. 011-15-59697878. v.12.7. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Maldonado Rogelia. Se agradecerá su devolución. Comunicarse al 15-628151 / 15-542689. v.12.7. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de MARIA SOL CALVI. Por favor quien la haya encontrado dejarlas en la redacción de este matutino Rocca 161. v.12.7.