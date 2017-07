JUEVES 13 DE JULIO DE 2017

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SABADO 15 DE JULIO 14 HS A beneficio de los egresados de la EP 20 J.J. de Urquiza. Habrá sorteos y sorpresas premios en efectivo. Con la entrada participas de la última vuelta. Gran premio final. Servicio de buffet. Entradas en venta en San Juan 185 o al 15-455726. Los esperamos!! v.14.7. CENTRO ILUSION DE LA TERCERA EDAD Se invita a la comunidad al entretenimiento familiar que se realizara el dia 16 de julio a partir de 14 hs pasaremos un grato momento en familia. Los esperamos v.16.7. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de julio a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo, el Romántico Mas Caliente: "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general con descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.15.7. CENTRO DE JUBILADOS DEL PETROLEO INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados y compañeros en actividad a un almuerzo familiar el 15 de julio las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponible en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas valor socios $ 250 invitados $ 300. LA COMISION. v.14.7 EN SU 60 ANIVERSARIO 13 DE JULIO DE 1957 Los socios felicitan a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Nacionales y Provinciales de Pueyrredón 653 Campana CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 14 de julio se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, bindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Mucha gracias. v.14.7. FRASE DEL DIA Debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. SE BUSCA YORSHIRE TERRIER Color fuego, tiene 7 años y macho. Lo buscamos desesperados!! Llamar al número 3489-360164 y al 3489-349126. Se perdió el día 7/7/17 a las 16 hs. v.13.7. SE NECESITA RECUPERAR Documentación a nombre de Freiwald Diane extraviada en la zona de la Universidad de Luján. Cualquier información llamar al tel. 011-15-59697878. v.13.7. EXTRAVIO Se extravio documentación a nombre de Maldonado Rogelia. Se agradecerá su devolución. Comunicarse al 15-628151 / 15-542689. v.13.7. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de MARIA SOL CALVI. Por favor quien la haya encontrado dejarlas en la redacción de este matutino Rocca 161. v.13.7.